Медведев нарвался на волну насмешек, назвав "разнотык" проблемой России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева высмеяли в сети после того, как он назвал "разнотык" хронической проблемой РФ.

Курьезное заявление экс-президент и экс-премьер РФ сделал 16 декабря, выступая на заседании комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Его процитировало "РИА Новости".

Политик считает, что представители разных сфер деятельности в России не работают согласованно.

"Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками", – сказал Медведев.

Пользователи сети бурно отреагировали на слова россиянина. В частности, в Twitter высказали ряд предположений, что такое "разнотык".

"Так обидно Путина еще никто не называл", "Не поднимается Россия с колен, разнотык не дает!" "Разнотык прилетел, откуда не ждали" – пошутили комментаторы.

Реакция пользователей на заявление Медведева:

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