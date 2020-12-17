Медведев нарвался на волну насмешек, назвав "разнотык" проблемой России
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева высмеяли в сети после того, как он назвал "разнотык" хронической проблемой РФ.
Курьезное заявление экс-президент и экс-премьер РФ сделал 16 декабря, выступая на заседании комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Его процитировало "РИА Новости".
Политик считает, что представители разных сфер деятельности в России не работают согласованно.
"Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками", – сказал Медведев.
Пользователи сети бурно отреагировали на слова россиянина. В частности, в Twitter высказали ряд предположений, что такое "разнотык".
"Так обидно Путина еще никто не называл", "Не поднимается Россия с колен, разнотык не дает!" "Разнотык прилетел, откуда не ждали" – пошутили комментаторы.
Реакция пользователей на заявление Медведева:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал Дмитрия Медведева одним из кандидатов в преемники президента России Владимира Путина.
44-й президент США Барак Обама в своей книге назвал Путина "жестким уличным боссом", а Медведева – "стилягой в костюме".
Ранее Медведев выдал, что украинцы должны смириться с оккупацией Крыма и заняться вопросом Донбасса.
В ответ украинский посол в США Владимир Ельченко заявил, что Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает.