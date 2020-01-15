Прямо перед отставкой: в сеть слили разговор Медведева с Путиным. Видеофакт

Премьер-министр России Дмитрий Медведев перед объявлением об отставке всего правительства беседовал прямо в зале заседаний с президентом Владимиром Путиным.
Соответствующее видео показали журналисты кремлевского пула "РИА Новости" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На записи видно, как политики прохаживаются по залу и о чем-то разговаривают. Медведев при этом поднимал глаза к потолку.
Медведев говорил перед отставкой с Путиным
Скриншот из видео
Медведев говорил перед отставкой с Путиным
Скриншот из видео
Медведев говорил перед отставкой с Путиным
Скриншот из видео
Сразу после разговора они сели за круглый стол вместе с министрами, где Медведев и сказал о своем решении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.
Министры застыли на месте, услышав о роспуске Кабмина.
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