Прямо перед отставкой: в сеть слили разговор Медведева с Путиным. Видеофакт

Премьер-министр России Дмитрий Медведев перед объявлением об отставке всего правительства беседовал прямо в зале заседаний с президентом Владимиром Путиным.

Соответствующее видео показали журналисты кремлевского пула "РИА Новости" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На записи видно, как политики прохаживаются по залу и о чем-то разговаривают. Медведев при этом поднимал глаза к потолку.

Медведев говорил перед отставкой с Путиным Скриншот из видео

Медведев говорил перед отставкой с Путиным Скриншот из видео

Медведев говорил перед отставкой с Путиным Скриншот из видео

Сразу после разговора они сели за круглый стол вместе с министрами, где Медведев и сказал о своем решении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.

Министры застыли на месте, услышав о роспуске Кабмина.

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