Медведчук предложил изменить "нормандский формат": Путин ответил

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате".

Об этом стало известно во время встречи первого вице-премьера-министра финансов РФ Антона Силуанова с Медведчуком в пятницу, 20 декабря в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", – отметил Путина на встрече.

Лидер ОПЗЖ считает, что "нормандский саммит" в Париже был положительным, но "не все так просто, потому что главный вопрос – это реализация минских соглашений".

"Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте (Украины), наша партия по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию и мы создали межфракционное объединение – Межпарламентский диалог ради мира", – рассказал Медведчук.

Он уточнил, что этот диалог будут вести парламентарии четырех стран "нормандского формата". По его словам, уже достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля. Также ОПЗЖ наладила контакт с партией "Единая Россия", что вызвало одобрение у Путина.

Путин и Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин на заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе существуют только Минские соглашения.

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