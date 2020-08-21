Медики заявили об улучшении состояния Навального и разрешили перелет в Германию

Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального стабилизировалось, его можно транспортировать на самолете в Германию.

Об этом журналистам заявил главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. Соответствующее видео с его комментариями опубликовано в Telegram-канале "Штаб Навального в Омске" (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

По его словам, мозг Навального находится в стабильном состоянии и сейчас угрозы жизни нет.

"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", – отметил врач.

При этом он добавил, что все риски при транспортировке пациента возьмут на себя жена и брат Навального.

В штабе оппозиционера уточнили, что уже идет подготовка автомобиля скорой помощи для транспортировки политика.

Для транспортировки Навального готовят автомобиль скорой помощи. Telegram Штаба Навального в Омске

В свою очередь в справочной службе аэропорта Омска сообщили РИА Новости, что вылет самолета Bombardier Challenger 604, на котором могут перевезти Навального, запланирован на утро 22 августа.

Однако лечащий врач Навального Анастасия Васильева уточнила, что самолет с оппозиционером вылетит примерно через два часа.

Telegram Штаба Навального в Омске

Telegram Штаба Навального в Омске

(Видео – Telegram Штаба Навального в Омске)

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