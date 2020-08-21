Медики заявили об улучшении состояния Навального и разрешили перелет в Германию

Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального стабилизировалось, его можно транспортировать на самолете в Германию.

Об этом журналистам заявил главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. Соответствующее видео с его комментариями опубликовано в Telegram-канале "Штаб Навального в Омске".

По его словам, мозг Навального находится в стабильном состоянии и сейчас угрозы жизни нет.

"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", – отметил врач.

При этом он добавил, что все риски при транспортировке пациента возьмут на себя жена и брат Навального.

В свою очередь в справочной службе аэропорта Омска сообщили РИА Новости, что вылет самолета Bombardier Challenger 604, на котором могут перевезти Навального, запланирован на утро 22 августа.

В штабе оппозиционера уточнили, что уже идет подготовка автомобиля скорой помощи для транспортировки политика.

Для транспортировки Навального готовят автомобиль скорой помощи. Telegram Штаба Навального в Омске

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева уточнила, что самолет с оппозиционером вылетит примерно через два часа.

Telegram Штаба Навального в Омске

Telegram Штаба Навального в Омске

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