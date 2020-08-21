Медики заявили об улучшении состояния Навального и разрешили перелет в Германию

Врачи заявили, что состояние здоровья оппозиционного политика стабилизировалось
Они разрешили перевезти его в немецкую клинику
Самолет должен вылететь примерно через два часа
Врачи разрешили перевезти Навального в Германию.
Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального стабилизировалось, его можно транспортировать на самолете в Германию.
Об этом журналистам заявил главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. Соответствующее видео с его комментариями опубликовано в Telegram-канале "Штаб Навального в Омске".
По его словам, мозг Навального находится в стабильном состоянии и сейчас угрозы жизни нет.
"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", – отметил врач.
При этом он добавил, что все риски при транспортировке пациента возьмут на себя жена и брат Навального.
В свою очередь в справочной службе аэропорта Омска сообщили РИА Новости, что вылет самолета Bombardier Challenger 604, на котором могут перевезти Навального, запланирован на утро 22 августа.
В штабе оппозиционера уточнили, что уже идет подготовка автомобиля скорой помощи для транспортировки политика.
Для транспортировки Навального готовят автомобиль скорой помощи. Telegram Штаба Навального в Омске
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева уточнила, что самолет с оппозиционером вылетит примерно через два часа.
Telegram Штаба Навального в Омске
Telegram Штаба Навального в Омске
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Стало известно, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
В сети появилось видео из аэропорта и самолета с Навальным.
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