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7 марта • обновлено в 15:37
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Медики бросили дочь Пескова из-за "коронавируса": она закатила истерику

3.6т
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Дочь спикера президента России Елизавета Пескова пожаловалась на врачей скорой помощи, которые не приехали к ней на вызов после звонка "умирающим" голосом.

Пескова рассказала врачам по телефону о повышенной температуре, ознобе и рвоте, отметив, что не была в Италии и Франции, где бушует коронавирус. Девушка подробно рассказала историю на своей странице в Instagram под фото в медицинской маске.

"После серии вопросов переключили на главврача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге я сегодня была в поликлинике. У меня ангина и грипп)", – написала Пескова.

Елизавета Пескова

Елизавета Пескова

Instagram/lisa_peskova

Она упрекнула врачей в том, что они приезжают на вызов, если ты вернулся из Китая или Италии. Девушка заявила, что каждый имеет право вызвать "скорую".

"В принципе, мне жаль, что для того, чтобы кому-то было дело до твоего здоровья, обязательно нужно платить деньги. И не маленькие. Визит платной "скорой" стоит от 4000 руб! А главное, не знаешь, приедет ли квалифицированный профессионал! Бесплатно, зачастую, могут дать лишь и так очевидный бесполезный "совет" для снятия симптомов", – написала дочь спикера президента России.

(Прошу дочитать до конца и не делать неверных поспешных выводов) Этот пост будет в нескольких частях, так как проблема медицины - тема обширная и всегда актуальная. А учитывая то, что я какое-то время училась за границей, мне хочется поделиться своим российским и европейским опытом. ⠀ На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую "112", "умирающим" голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит. В общем, чувствовала я себя действительно плохо. Была в поликлинике пару дней назад, сдавала анализы, все было более-менее, но вечером мне стало хуже. ⠀ Меня спросили не приехала ли я из Китая или Италии, болит ли у меня живот/голова и тд. После серии вопросов переключили на глав врача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге я сегодня была в поликлинике. У меня ангина и грипп). ⠀ Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая? ⠀ Что касается ажиотажа в мировом сообществе - безусловно, нужно быть аккуратными. И нормально лечиться дома, а не чихать и сморкаться налево и направо. ⠀ А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации - это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься. ⠀ В принципе, мне жаль, что для того, чтобы кому-то было дело до твоего здоровья, обязательно нужно платить деньги. И не маленькие. Визит платной "скорой" стоит от 4000 руб! А главное, не знаешь, приедет ли квалифицированный профессионал! Бесплатно, зачастую, могут дать лишь и так очевидный бесполезный "совет" для снятия симптомов. ⠀ Но проблема намного глубже. И все это прекрасно понимают. В следующем посте я расскажу пару серьезных историй, произошедших с моими близкими в России, наглядно объясняющих происходящее. А также про медицину во Франции, в том числе, основываясь на личном опыте.

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

Как писал OBOZREVATEL ранее, Дочь российского дипломата и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21-летнюю Елизавету обвинили в расходовании средств россиян.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Лиза Пескова
Место
Россия
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Гоша Злой
Гоша Злой
скорая она такая ...скорая
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