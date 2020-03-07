Медики бросили дочь Пескова из-за "коронавируса": она закатила истерику

Дочь спикера президента России Елизавета Пескова пожаловалась на врачей скорой помощи, которые не приехали к ней на вызов после звонка "умирающим" голосом.

Пескова рассказала врачам по телефону о повышенной температуре, ознобе и рвоте, отметив, что не была в Италии и Франции, где бушует коронавирус. Девушка подробно рассказала историю на своей странице в Instagram под фото в медицинской маске.

"После серии вопросов переключили на главврача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге я сегодня была в поликлинике. У меня ангина и грипп)", – написала Пескова.

Елизавета Пескова Instagram/lisa_peskova

Она упрекнула врачей в том, что они приезжают на вызов, если ты вернулся из Китая или Италии. Девушка заявила, что каждый имеет право вызвать "скорую".

"В принципе, мне жаль, что для того, чтобы кому-то было дело до твоего здоровья, обязательно нужно платить деньги. И не маленькие. Визит платной "скорой" стоит от 4000 руб! А главное, не знаешь, приедет ли квалифицированный профессионал! Бесплатно, зачастую, могут дать лишь и так очевидный бесполезный "совет" для снятия симптомов", – написала дочь спикера президента России.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Дочь российского дипломата и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21-летнюю Елизавету обвинили в расходовании средств россиян.

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