В России заговорили о захоронении Ленина, Компартия подняла скандал

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Владимира Ленина в Москве, когда его тело будет захоронено.

На сайте организации сообщается, что пребывание тела главного идеолога СССР в мавзолее "в самом сердце страны, осознавший исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современным пониманием относительно фиксации вечной памяти и является нарушением русской православной традиции, а также роли самого вождя".

В Союзе архитекторов предложили сделать мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры имени Алексея Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания.

Идею раскритиковали в "Коммунистической партии РФ", передает "РБК". Лидер политсилы Геннадий Зюганов назвал переформатирование мавзолея на Красной площади "грязной провокацией людей, которые не имеют ничего общего ни с историей страны, ни с серьезной архитектурой".

Кроме того, Зюганов призвал возбудить уголовное дело из-за проведения конкурса.

По его словам, никто не имеет права лезть в "святилище тупой головой и пустым сердцем". Зюганов сообщил, что инициатива Союза архитекторов России не вызывает у него ничего, кроме презрения.

В ответ на упреки президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков заявил, что конкурс абсолютно неполитический, а его организаторы не призывают к перезахоронения Ленина. Организация не планирует отказываться от конкурса.

"Мы предлагаем найти решение для дальнейшего использования величайшего произведения советской архитектуры", – сказал он.

Шумаков отметил, что Ленин завещал похоронить его на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с его матерью Марией Ульяновой. "Наверное, это рано или поздно случится", – сказал президент Союза архитекторов.

Также он отметил, что мавзолей является памятником ЮНЕСКО, поэтому его нельзя серьезно менять.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в западно-германском городе Гельзенкирхен, на фоне демонтажа памятников советским деятелям по всему миру, открыли постамент Владимиру Ленину. Городские власти пытались помешать этому, но но немецкие марксисты-ленинисты отвоевали свое право через высший административный суд.

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