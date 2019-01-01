Матерился и избил стюардессу: известный российский хоккеист устроил жесткий дебош на борту самолета

Пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за пассажира бизнес-класса.

Мужчина, который оказался известным хоккеистом, вел себя неадекватно и избил стюардессу, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

"Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски, стал кричать и материться. После отказа налить еще, он устроил дебош", – отметил инсайдер.

По его словам, утихомирить россиянина не удалось.

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"Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж", – добавил источник, отметив, что нарушитель также подрался с соседом по креслу.

Лайнер встречал наряд полиции, который после посадки задержал дебошира. Самолет продолжил полет в Москву.

"Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом", – резюмировал информатор, не уточнив имя спортсмена.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошло ЧП с пассажирским самолетом. Лайнер при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Командир пошел на радикальные меры.

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