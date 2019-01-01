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Матерился и избил стюардессу: известный российский хоккеист устроил жесткий дебош на борту самолета

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Пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за пассажира бизнес-класса.

Мужчина, который оказался известным хоккеистом, вел себя неадекватно и избил стюардессу, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

"Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски, стал кричать и материться. После отказа налить еще, он устроил дебош", – отметил инсайдер.

По его словам, утихомирить россиянина не удалось.

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"Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж", – добавил источник, отметив, что нарушитель также подрался с соседом по креслу.

Лайнер встречал наряд полиции, который после посадки задержал дебошира. Самолет продолжил полет в Москву.

"Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом", – резюмировал информатор, не уточнив имя спортсмена.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошло ЧП с пассажирским самолетом. Лайнер при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Командир пошел на радикальные меры.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияВоронеж
Теги
самолетНовости России
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Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Раша туристо, облико быдло-аморале. Кацапсинские скоты живут рефлексами и ненавидят всё, что выходит за пределы половых отправлений и выпивки. Вместо речи мат, понимают только силу, желательно крепкие удары по дурной монголоидной морде
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Слопаты Блин
Слопаты Блин
И эти люди хотят быть нашими братьями?!
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Слопаты Блин, никогда, вуйка ты не будешь нашим братом. Про Римское метро забыл уже, представитель высокоинтеллегентной нации чистильщиков польских унитазов? https://yandex.ru/search/?clid=2256429-306&win=360&from=chromesearch&text=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82&lr=974
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zhukov vanya
zhukov vanya
Это их стиль и смысл жизни. Разница лишь в том, что в эконом классе пьют стеклоочиститель , а в бизнес классе шипучую Боярку.
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