"Россия идет к краху и крови. Путин ищет новую войну, Украина уже не та". Интервью с экс-полковником ФСБ Гудковым

Кремль не поддастся на уговоры Запада и давление улиц, и не освободит из тюрьмы российского оппозиционера Алексея Навального. Таким игнором власти России показали: им все равно, что о них думают в мире. Считают бандой? Ну и пусть. Притворяться у Путина устали. Мало того, некоторые силовики, находящиеся у руля России, так и мечтают ужесточить правила, а сам президент РФ Владимир Путин до сих пор не прочь бы повоевать, да только не с кем. Украина ему больше не по зубам – сказал в интервью OBOZREVATEL оппозиционер и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков.

– Алексею Навальному придется провести 2,8 года за решеткой?

– Навальный может оказаться на свободе тогда, когда сочтет это возможным для себя самого. Строк его пребывания определяется двумя обстоятельствами. Первое – его решимость выйти из тюрьмы и уехать из России, если он готов. Но он не готов. Он вернулся в Россию, демонстрируя небывалую смелость и даже мужество. Это отчаянный поступок. Так что он не готов уехать из России и его нахождение в тюрьме создает для Путина крайне неприятный фактор и осложняет все взаимоотношения с Западом.

И второе обстоятельство: если Навальный не готов уехать из России, тогда срок его нахождения в тюрьме может совпасть со сроком президентства Путина. Он не сможет отпустить его сейчас внутрь России. Это совершенно очевидно. Путин всему миру показывает, что ни на какие уговоры, ни на какое давление он не поддастся и будет продолжать держать Навального в тюрьме в силу того, что он его просто ненавидит.

– На что рассчитывал Навальный, возвращаясь в Россию?

– Мы с вами не знаем, насколько Алексей был уверен в сохранении своей свободы и дееспособности продолжать борьбу. Я, например, когда начинал бороться с режимом, переоценил его уровень морали, нравственности и интеллекта. Не думал, что они способны на такие глупости, подлости и преступления. Думал, они умнее, порядочнее, более человечны и совестливы. Но оказалось, что у них нет принципов и полагаются они только на грубую силу.

Не исключаю, что Навальный как человек все-таки порядочный и приличный, имеющий взгляды, мысли, мораль и нравственность, ошибся в оценке качества путинского режима. Оно оказалось еще более отвратительным, чем он предполагал. Вполне возможно, что мы с ним являемся заложниками нашего лучшего представления о режиме, чем он есть на самом деле.

Российский оппозиционер Алексей Навальный может провести за решеткой 2,8 года

Не нужно было ему так торопиться. Надо было взять небольшую паузу, понять, что происходит в России. Он мог бы запланировать свое возвращение на весну – было бы намного понятнее, что происходит и куда Россия идет дальше.

Расследование по дворцу Путина надо было пускать раньше, нежели возвращаться в Россию. Мне кажется, Путин даже внимания не обращает на то, как он выглядит в глазах всего мира.

– Судя по его реакции, возможно, так и есть.

– В Кремле устали притворяться. Вот они притворялись-притворялись, врали-врали, как-то неуклюже прятались за какими-то там формулировками, обнулялись, а потом сказали: все, никаких больше сил нет, зачем ловчить, хитрить, кого-то обманывать? Если они считают, что мы – банда, то да, мы – банда! Считают, что мы захватили власть, то да, мы ее захватили. Они считают, что мы оккупировали страну – да, мы ее оккупировали. Считают, что мы травим своих противников и подвергаем их массовым репрессиям – да, мы их подвергаем и травим. И чего вы нам за это сделаете? Мне кажется, наступил момент, когда все маски сброшены и никто не обращает внимания на то, что о них думают и говорят в мире.

– Навальный является политическим оппонентом Путина? Он смог бы выиграть президентские выборы в России?

– На совещании в 2019-м году в Кремле признали, что во многих регионах "Единая Россия" проиграла бы даже манекенам. А Навальный вовсе не манекен. Это яркий, харизматичный, очень грамотный и креативный политик. Конечно, никакие честные выборы режим выиграть не может. Он может это сделать только путем репрессий, дискриминации, зачистки, запрета к участию в выборах и фальсификациями итогового голосования. Иных способов "добиться победы" там нет.

Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает.

– Политолог Дмитрий Орешкин говорит, что протесты в России могут пойти по сценарию Беларуси – то есть утихнуть.

– На протесты выходит достаточно много мыслящих, желающих политических свобод. Но этот протест, несмотря на его массовость, не критический для режима.

Оппозиционер Геннадий Гудков утверждает, что власть в Кремле уже устала притворяться

Кремль боится, опасается и с тревогой ждет возможных массовых низовых социальных протестов. Экономика России разваливается, рабочие места сокращаются, доходы населения падают, существует масса проблем в управлении страной. Из-за этого будет нарастать низовое недовольство, которое потом превратиться в массовый и масштабный социальный протест. И если он сольется с политическим – вот это уже будет серьезно для режима.

Это испытание, и не исключено, что власть пойдет на применение летального оружия против народа. Пока что они обходятся дубинками, электрошокерами, щитами, автозаками. Но в дальнейшем будут готовы стрелять.

– В Беларуси тоже стреляли, были даже погибшие, люди месяцами выходили на протесты, но все притихло. Может ли такой сценарий ждать Россию?

– Лукашенко опирался на помощь Путина и на его поддержку. Если бы у Беларуси этого не было, сколько времени продержался бы этот режим? Путин снабдил его деньгами, предоставил моральную поддержку и готов был даже применить силу. Это придало Лукашенко дополнительной наглости и решительности для подавления протеста.

В целом мировые диктатуры держатся на двух-трех-четырех крупных странах, которые осуществляют поддержку и дают возможность существовать.

– Если Лукашенко поддержал Путин, то кто поддержит его?

– В том-то и дело, что никто. Сталина поддержали, потому что тогда была эпоха диктаторов, шла мировая война, и мир был вынужден это делать в противовес Гитлеру. А Россию поддерживать никто не будет, потому что она идет поперек всего демократического и цивилизованного мира.

Да, ее может где-то там поддержать Китай. Например, на голосовании в ООН. Но он никогда не будет серьезно помогать России ни экономически, ни уж тем более в военном отношении. У Китая свои планы на Россию, извиняюсь за цинизм. Поэтому никакой поддержки.

А кто еще может поддержать? Иран? Нет, во-первых, далеко. Во-вторых, не та мощь и сила. Нет у Путина союзников и это вселяет некую надежду. Даже Лукашенко не является его союзником.

– То есть как бы нам с точки сегодняшнего дня ни казалось, что Путин в России навсегда, это не так?

– Крах путинского режима неизбежен. Проблема только одна – время. Когда и как это произойдет – никто не знает. Надеюсь, ждать недолго, потому что экономическая ситуация в России весьма печальна, и она будет только ухудшаться. Путинский режим не способен дать стране никакого шанса на развитие. Я все время говорю, что каждый следующий день будет хуже предыдущего. Это закон путинской системы: так будет всегда, пока он находится у власти.

Российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в декабре 2020-го года выступал онлайн

Но объективные условия будут против, и время будет против него работать. Это экономика, обнищание народа, международная изоляция, санкции, внутренние проблемы и противоречия. Режим будет защищаться грубой силой до тех пор, пока хватит сил и денег. Почему Путин сидит на золотовалютных ресурсах и никому ничего не дает? Потому что это песочные часы его политической жизни. Как только песок окончится – все, капец.

– Кремль и дальше будет проводить такую агрессивную политику или что-то поменяет?

– Будет еще жестче. Некоторые силовики мечтают установить еще более жестокие порядки в России и ликвидировать даже те мизерные требования и законы, чтобы было абсолютно полное беззаконие. Некоторые из руководства силовых структур мечтают, чтобы кто-то бросил в них либо коктейль Молотова, либо даже взрывчатку. Вот тогда они начнут преследования и жесточайшие репрессии по всей стране.

– Наверняка, есть те, кто не хотел бы такого сценария, или они в меньшинстве?

– Есть много людей, которые не хотели бы такого. Элиты озабочены, все понимают, что страна идет к войне, краху, тупику и крови. Но у них нет рычагов влияния на политический курс страны. Сейчас доминируют силовики, Путин доверяет только им.

– Говоря о войне, имеете ввиду внутренние разборки или внешние?

– Это гражданские конфликты. Конечно, не исключаю, что Путин будет искать внешний конфликт для консолидации вокруг себя части общества, но обстоятельства складываются, как в анекдоте: такой мороз пропадает – ни одного оккупанта. Ему хотелось бы повоевать, но не с кем. Да и слишком опасно. То есть риски превышают плюсы, которые может дать вооруженный конфликт.

– А с Украиной?

– Ну, Украина уже не та, какой была в 14-м году. У Украины сейчас и армия есть, и опыт воевать, и международная поддержка. Да и люди уже понимают, к чему это все ведет. Они же видят, как живет Донецк с Луганском, во что там все превратилось? Не думаю, что сейчас можно повторить 2014-й год.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года

– Если проанализировать переговоры по разрешению конфликта на Донбассе, такое впечатление, что Россия вообще не заинтересована нормализировать отношения с Украиной.

– Я бы очень сильно удивился, если бы Путин был заинтересован в нормализации отношений с Украиной. Его устраивает замороженный конфликт на Донбассе. Это такая серьезная заноза, загнанная в тело Украины, которую всегда можно расшевелить, разбередить – привлечь к ней внимание. Пока Путин будет в Кремле, никакого прогресса по Донецку и Луганску, и вообще прогресса в отношениях с Украиной, не будет. У вас должны это понимать.

Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные меры, обмен военнопленных, но не более того. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине.

Поэтому мне, честно говоря, не понятны иллюзии некоторых украинских политиков и деятелей о том, что с Путиным можно о чем-то договориться. Ни о чем. Никто в путинской администрации не заинтересован в нормализации взаимоотношений с Украиной. Для них это поражение. Единственное, что устроит Путина, – если Украина "ляжет" под Россию. Все остальное его не устраивает.