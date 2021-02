В Кремле отреагировали на приглашение Маска провести разговор с Путиным

Просьбу американского миллиардера Илона Маска пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhous в Кремле назвали "очень интересным предложением".

Ситуацию журналистам прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В то же время он напомнил, что непосредственно глава РФ не использует подобные приложения и не ведет личные страницы в социальных сетях, передает "Интерфакс".

"Мы сначала хотим разобраться... В целом, это, безусловно, очень интересное предложение", – сказал Песков.

"Нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Сначала проверим все это и потом уже будем реагировать", – добавил он.

Напомним, 14 февраля Маск отметил официальный аккаунт президента России в Twitter и добавил фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?" ("вы бы хотели присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?"). Ниже изобретатель написал на русском языке: "Было бы большой честью поговорить с вами".

Участники Clubhouse могут общаться в онлайн-комнатах в режиме реального времени. Чтобы зарегистрироваться на платформе, желающие должны получить приглашение от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Сервис доступен только для операционной сети iOS.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит "помогать" русскоязычному населению Донбасса.

Путин также обещал, что будет и дальше поддерживать самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР".