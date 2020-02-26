Главная Новости
26 февраля • обновлено в 19:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Маск нервно курит в уголке": в России записали оду новой мусорке. Видео с помойки

Читать материал на украинском

В российском городе Богданович Свердловской области местные настолько обрадовались новым мусорным контейнерам во дворе, что сочинили в честь этого стихи и записали ролик.

Соответствующее видео опубликовали на странице Krychek в Twitter. На нем мужчины и женщины разного возраста и ребенок под музыку нахваливают мусорные баки на их фоне (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

Люди отметили, что с новым мусорником их жизнь стала лучше и чище.

В России записали оду новой мусорк

В России записали оду новой мусорк

Скриншот из видео

"Вот он - настоящий повод для гордости за Рассеюшку. Новая помойка! Можно сравнить с полётом в космос! А от стихов и слащавой песенки я чуть не расплакался", – написали под видео.

В России записали оду новой мусорк

В России записали оду новой мусорк

Скриншот из видео

Российский канал НТВ в своем Telegram-канале пишет, что в некоторых городах мусорные контейнеры настолько хороши, что в их честь сочиняют оды.

В России записали оду новой мусорк

В России записали оду новой мусорк

Скриншот из видео

"Жители одного из районов Богдановича так гордятся площадкой для мусора, которая стала лучшей в городе, что сочинили стихи и записали ролик", – пишет НТВ о новой помойке.

В России записали оду новой мусорк

В России записали оду новой мусорк

Скриншот из видео

В России записали оду новой мусорк

В России записали оду новой мусорк

Скриншот из видео

В России записали оду новой мусорк

В России записали оду новой мусорк

Скриншот из видео

"Маск нервно курит в уголке": в России записали оду новой мусорке. Видео с помойки
"Маск нервно курит в уголке": в России записали оду новой мусорке. Видео с помойки
"Маск нервно курит в уголке": в России записали оду новой мусорке. Видео с помойки
"Маск нервно курит в уголке": в России записали оду новой мусорке. Видео с помойки
"Маск нервно курит в уголке": в России записали оду новой мусорке. Видео с помойки

Как писал OBOZREVATEL ранее, в детском саду "Гармония" города Пермь (Россия) на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
11
49
Смешно
1
Интересно
2
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
За то, что день сменил зарю, Я Путина благодарю! За пятницей у нас суббота - Ведь это Путина забота! А за субботой выходной. Спасибо Путин наш родной! Спасибо Путину с народом За то, что дышим кислородом!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну куда там заштатному городку в России с населением в 30000 до столицы европейской страны города Киева: https://prnt.sc/r82cn0 Или крупному городу этой же европейской страны городу Львову: https://prnt.sc/r82ek9
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Червоний Данило
Червоний Данило
божей мой, какие же русские дeбилы! им нacцы на голову и они будут радоваться и снимать про это фильмы! Потому что будут думать что это вода животворящая!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги