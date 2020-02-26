"Маск нервно курит в уголке": в России записали оду новой мусорке. Видео с помойки

В российском городе Богданович Свердловской области местные настолько обрадовались новым мусорным контейнерам во дворе, что сочинили в честь этого стихи и записали ролик.

Соответствующее видео опубликовали на странице Krychek в Twitter. На нем мужчины и женщины разного возраста и ребенок под музыку нахваливают мусорные баки на их фоне (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Люди отметили, что с новым мусорником их жизнь стала лучше и чище.

В России записали оду новой мусорк Скриншот из видео

"Вот он - настоящий повод для гордости за Рассеюшку. Новая помойка! Можно сравнить с полётом в космос! А от стихов и слащавой песенки я чуть не расплакался", – написали под видео.

В России записали оду новой мусорк Скриншот из видео

Российский канал НТВ в своем Telegram-канале пишет, что в некоторых городах мусорные контейнеры настолько хороши, что в их честь сочиняют оды.

В России записали оду новой мусорк Скриншот из видео

"Жители одного из районов Богдановича так гордятся площадкой для мусора, которая стала лучшей в городе, что сочинили стихи и записали ролик", – пишет НТВ о новой помойке.

В России записали оду новой мусорк Скриншот из видео

В России записали оду новой мусорк Скриншот из видео

Вот он -настоящий повод для гордости за Рассеюшку.

Новая помойка! Можно сравнить с полётом в космос!

А от стихов и слащавой песенки я чуть не расплакался.🤦‍♂️ pic.twitter.com/3UXgHwvh9R — Krychek (@Krychek5) February 26, 2020

В России записали оду новой мусорк Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, в детском саду "Гармония" города Пермь (Россия) на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино.

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