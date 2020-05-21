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21 мая • обновлено в 18:02
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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГ Все статьи автора

Машу Захарову могут уволить

11.7т

Маша Захарова получила орден Почета.

- Ну, чо, поздравляю! - как с непередаваемой интонацией говорит одна моя не в меру циничная подруга.

Поскольку день рождения у нашей Маши только в декабре, то столь выразительный знак высочайшего "одобрямс" в российской традиции может означать грядущую отставку с переводом на не менее ответственную, но менее публичную должность в МИД, а фактически же - с глаз долой...

Может, и вправду, подустали от ее нервических экзерсисов...

Последним дипломатическим подвигом Маши стало отчебучивание руководства Узбекистана, принявшего решение усилить ответственность за употребление государственного языка в официальном документообороте.

Официальный Ташкент расценил это как вмешательство во внутренние дела Узбекистана.

Действительно, как-то нехорошо получилось в преддверии визита узбекского президента в Москву...

Но это исключительно мое оценочное мнение или хуже того, - злостные домыслы

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Автор
Аркадий Дубнов Аркадий Дубнов
Персона
Мария Захарова
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Аркадия Дубнова
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