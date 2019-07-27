"Марширует гестапо!" Появились шокирующие фото зверств силовиков в Москве

Пользователи сети публикуют шокирующие фото зверств силовиков в Москве, где проходит митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Протестующие хотели собраться у мэрии, но силовики перекрыли проход к ней. C началом акции они стали жестко разгонять протестующих, применяя дубинки, одной из активисток разбили голову.

"Винят и пи*дят сегодня щедро", — написал блогер Иван Краснов в своем Twitter.

Винтят сегодня и пиздят дубинками щедро pic.twitter.com/v3lxmgf6Qb — Иван Краснов (@_krasnov__) July 27, 2019

"На углу Рождественки и Театрального проезда жесткие задержания, Нацгвардия бьет людей дубинками и бросает их на пол", — передает "Медиазона".

На углу Рождественки и Театрального проезда жесткие задержания, Нацгвардия бьет людей дубинками и бросает их на пол, передает наш корреспондентhttps://t.co/4hjrIpFg8E pic.twitter.com/JyxcGTWKk7 — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

"Москва сейчас... Такое ощущение,что мы все в плен попали...", "Марширует гестапо", — пишут юзеры.

Марширует гестапо — Joney (@Joney_M_) July 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы 14 июля собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции. Протестующие дошли до мэрии по Тверской улице. Колонну возглавили оппозиционные политики Илья Яшин и Любовь Соболь. Собравшиеся у здания мэрии Москвы скандировали: "Собянина в отставку!", "Допускай!".

По разным данным полиция задержала уже 628 человек, среди которых и организаторы — Иван Жданов, Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.

Как уточняют российские СМИ, еще одного организатора, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина доставили в отдел полиции в Троицке еще ночью, сразу после обыска в его квартире.

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