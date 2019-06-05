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Марк Солонин
Марк Солонин
Российский военный историкВсе статьи автора

Российская "элита" показывает содержание своего горшка

1.7т

Прежде всего, постараемся определиться с масштабом события.

Первые публикации слухов о том, что в Москве вместе с Договором о ненападении было подписано какое-то тайное соглашение, появились в европейских газетах уже в конце августа 39-го (считается, что это был преднамеренно организованный германскими спецслужбами "слив").

"У здешних английских и французских дипломатов преобладает убеждение - телеграфировал 26 августа в Лондон посол Чехословакии в Москве Фирлингер - что вместе с Пактом о ненападении было подписано секретное соглашение о разделе Польши и аннексии балтийских государств Советским Союзом.

Новости
Пакт Молотова-Ріббентропа злили в мережу: історик розкрив мету Росії

23 сентября "Правда" разместила огромную, на всю полосу карту Польши с нанесенной на ней линией раздела по рекам Писа, Нарев, Висла, Сан - в точном соответствии с Секретным протоколом к Пакту о ненападении. Да, конечно, про наличие секретного Протокола не было сказано ни слова, но само появление официальной линии раздела Польши на 6-й день после начала советского вторжения наводило на мысль о предварительно согласованной акции двух социалистических государств.

Молотов и Риббентроп

Молотов и Риббентроп

Википедия

На Нюрнбергском процессе Риббентропу всячески пытались "заткнуть рот", но все же он смог озвучить в достаточном для понимающих размере содержание Секретного Протокола. И наконец, в 1948 году в США вышел сборник трофейных документов германского (нацистского) МИДа, в котором были и фотокопии Секретного Протокола. С этого момента великий секрет стал известен всему миру. В 1989 году в Литве были изданы первые переводы сборника на русском языке. Сегодня на календаре 2019 год. Так что эта "сенсация" даже не 2-й, а 22-й категории свежести.

Разобравшись с масштабом события, мы прямиком идет к ответу на вопрос "Зачем опубликовали фотокопии советских оригиналов и почему сейчас?" А ни за чем. Не ищите черную кошку в темной комнате. Никаких смыслов уже давно нет. Российская, прости Господи, "элита" ведет себя как 3-летний ребенок, демонстрирующий гостям содержание своего горшка. Малыш ЕЩЕ не имеет понятия об общественных приличиях. В Кремле эти понятия УЖЕ утратили. Стыд отменен. Совести и раньше не было. Ум(ные) уехали. "Да, мы оборзели. А чо вы нам сделаете?" Бумаги 80-летней давности - это еще цветочки. Будут и ягодки...

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Марк СолонинМарк Солонин
Тема
Вторая мировая война
Место
Россия
Теги
войнаНовости России
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