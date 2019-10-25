Путин встречать не будет: США выпустили из тюрьмы россиянку Бутину

Россиянку Марию Бутину, которую в мае в США приговорили к 18 месяцам тюрьмы за шпионаж, освободили и подготовили к депортации в РФ.
Женщину в пятницу, 25 октября, передали в ведение иммиграционной службы в Майами, сообщает телеканал NBC.
Информацию об освобождении Бутиной подтвердили также и в посольстве РФ в США. Ожидается. что она прилетит в Москву утром 26 октября.
Марию Бутину депортируют в Россию
Эхо Москвы
Отмечается, что после возвращения Бутиной, скорее всего, потребуется медицинское обследование. Также у шпионки образовались немалые долги перед адвокатами, которые ей необходимо будет погасить.
Президент России Владимир Путин уже заявил, что встречаться с Бутиной не планирует.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года, обвинив в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующего уведомления властей США.
В СМИ ранее появилась информация, что россиянка имела регулярные контакты с российской разведкой.
Кроме того, она принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.
В семье Бутиной заявили, что власть "бросила" ее, отказав в предоставлении помощи. К защите россиянки подключились исключительно ее родственники и друзья.
10 декабря появилась информация, что россиянка и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу сделки со следствием.
11 декабря Бутина признала свою вину и согласилась сотрудничать с федеральными прокурорами.
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