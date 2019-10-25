Путин встречать не будет: США выпустили из тюрьмы россиянку Бутину

Россиянку Марию Бутину, которую в мае в США приговорили к 18 месяцам тюрьмы за шпионаж, освободили и подготовили к депортации в РФ.

Женщину в пятницу, 25 октября, передали в ведение иммиграционной службы в Майами, сообщает телеканал NBC.

Информацию об освобождении Бутиной подтвердили также и в посольстве РФ в США. Ожидается. что она прилетит в Москву утром 26 октября.

Марию Бутину депортируют в Россию Эхо Москвы

Отмечается, что после возвращения Бутиной, скорее всего, потребуется медицинское обследование. Также у шпионки образовались немалые долги перед адвокатами, которые ей необходимо будет погасить.

Президент России Владимир Путин уже заявил, что встречаться с Бутиной не планирует.

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