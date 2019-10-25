Главная Новости
25 октября • обновлено в 18:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Путин встречать не будет: США выпустили из тюрьмы россиянку Бутину

1.7т Читать материал на украинском

Россиянку Марию Бутину, которую в мае в США приговорили к 18 месяцам тюрьмы за шпионаж, освободили и подготовили к депортации в РФ.

Женщину в пятницу, 25 октября, передали в ведение иммиграционной службы в Майами, сообщает телеканал NBC.

Информацию об освобождении Бутиной подтвердили также и в посольстве РФ в США. Ожидается. что она прилетит в Москву утром 26 октября.

Новости
"Русские не сдаются!" Подставившая Путина шпионка Кремля взмолила о помощи из тюрьмы США

Марию Бутину депортируют в Россию

Марию Бутину депортируют в Россию

Эхо Москвы

Отмечается, что после возвращения Бутиной, скорее всего, потребуется медицинское обследование. Также у шпионки образовались немалые долги перед адвокатами, которые ей необходимо будет погасить.

Президент России Владимир Путин уже заявил, что встречаться с Бутиной не планирует.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
США
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
6
Смешно
7
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel