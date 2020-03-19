В сети вспомнили историю об Игоре Иртышове, известном в Санкт-Петербурге как маньяк-проститутка. С 1993-го по 1994 год он изнасиловал восьмерых школьников, двое из которых скончались.

Как пишет lenta.ru, жестокость, с которой Иртышов обращался со своими жертвами, шокировала всех, кто узнавал о его преступлениях. Одной из жертв маньяк вырвал кишечник: за жизнь подростка несколько лет бились лучшие врачи США, но спасти его так и не смогли.

Иртышов родился в семье алкоголиков, все детство провел в интернате и подвергался там насилию. В молодые годы, работая официантом, Иртышов начал заниматься проституцией. В основном его услугами пользовались мужчины, склонные к БДСМ.

Игорь Иртышов

На следствии он утверждал, что не раз становился жертвой жестоких пыток со стороны клиентов-уголовников и кавказцев. Однако, по другим данным, именно Иртышов истязал своих клиентов в роли властного господина, притом к обоюдному удовольствию. Как бы то ни было, проституция приносила ему неплохой доход – но со временем ролевые игры перестали удовлетворять садистские наклонности молодого человека.

В 1993 году внимание Иртышова стали привлекать мальчики – исключительно щуплые и слабые, которые не могли дать ему сдачи. В этом же году он изнасиловал двух братьев 11 и 12 лет.

Скриншот видео steps-media

Следующую жертву маньяк задушил. Затем, в ходе очередного изнасилования, нанес мальчику серьезные травмы, он на всю жизнь остался инвалидом. Свою последнюю жертву Иртышов обрек на мучительную смерть, вырвав девять метров кишечника. Мальчик пережил нападение, но его не спасла даже дорогостоящая операция в США. Перед смертью ребенок успел описать маньяка, и именно это помогло следователям задержать Иртышова.

Школьник, убитый Иртышовым

Сегодня психически неуравновешенный убийца заперт в камере ИК-1 и будет находиться там до конца своих дней. Он постоянно доводит надзирателей и других осужденных безумными кривляньями и громким визгом.

Подозреваемые по делу Иртышова

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже восемь лет оперативники не могут найти самого опасного серийного убийцу в стране, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста.

По версии следствия, жертвами маньяка стали 32 пожилые женщины из разных регионов России.

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