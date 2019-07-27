"Мама, это война?" История из Москвы в день митинга растрогала россиян

Реакция маленького мальчика на масштабный митинг в Москве растрогала россиян.

На своей в странице в Twitter Радио Свобода опубликовала небольшую заметку, где описана реакция мальчика на перекрытия правоохранительными органами улицы перед митингующими.

"На Тверской блокирован тротуар. "Маленький мальчик рядом со мной спрашивает маму: — Мама, это война? Нет, малыш, это переход на Пушкинской..."", — написали журналисты.

На Тверской блокирован тротуар.

"Маленький мальчик рядом со мной спрашивает маму:

- Мама, это война?

Нет, малыш, это переход на Пушкинской..."https://t.co/ZLeNnVfu7h pic.twitter.com/Yzs7iZWabc — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 27 июля 2019 г.

Живой диалог матери и сына во время столь печальной ситуации растрогал россиян.

Комментарии под публикацией Скриншот

Комментарии под публикацией Скриншот

Отметим, в субботу, 27 июля в Москве начался митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. Еще до его официального начала силовики задержали десятки людей. По предварительной информации, полиция схватили около 140 человек.

Как уточняют российские СМИ, еще одного организатора, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина доставили в отдел полиции в Троицке еще ночью, сразу после обыска в его квартире. Полиция активно задерживает и простых граждан.

Начали задерживать жёстче. Тащут девушку pic.twitter.com/BkqDND1eB8 — Daniil Sotnikov (@1_21gigawats) 27 июля 2019 г.

Как уточняют российские СМИ, еще одного организатора, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина доставили в отдел полиции в Троицке еще ночью, сразу после обыска в его квартире. Полиция активно задерживает и простых граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее схожий митинг за честные выборы прошел в Санкт-Петербурге.

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