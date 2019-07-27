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"Мама, это война?" История из Москвы в день митинга растрогала россиян

2.6т Читать материал на украинском

Реакция маленького мальчика на масштабный митинг в Москве растрогала россиян.

На своей в странице в Twitter Радио Свобода опубликовала небольшую заметку, где описана реакция мальчика на перекрытия правоохранительными органами улицы перед митингующими.

"На Тверской блокирован тротуар. "Маленький мальчик рядом со мной спрашивает маму: — Мама, это война? Нет, малыш, это переход на Пушкинской..."", — написали журналисты.

Живой диалог матери и сына во время столь печальной ситуации растрогал россиян.

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Отметим, в субботу, 27 июля в Москве начался митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. Еще до его официального начала силовики задержали десятки людей. По предварительной информации, полиция схватили около 140 человек.

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Как уточняют российские СМИ, еще одного организатора, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина доставили в отдел полиции в Троицке еще ночью, сразу после обыска в его квартире. Полиция активно задерживает и простых граждан.

Как уточняют российские СМИ, еще одного организатора, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина доставили в отдел полиции в Троицке еще ночью, сразу после обыска в его квартире. Полиция активно задерживает и простых граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее схожий митинг за честные выборы прошел в Санкт-Петербурге.

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Россия
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Qurd Boz
Qurd Boz
Djordj Oruell -- "1984"- .eto Moskva 2019q.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Задрали эти грантоеды, люди в выходной день вышли погулять по Тверской, а тут эти упыри.
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Чан Джеки
Чан Джеки
при путе тока так.
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