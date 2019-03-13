Вчера агентство NASA выложило снимки того, как проходит подготовка к старту космического корабля "СОЮЗ МС-12" на космодроме "Байконур". Не знаю, что подумаете об этих кадрах вы — но лично на меня они произвели достаточно удручающее впечатление. По телевизору, наверное, показывают сверкающие и налимоненные до блеска сопла ракет — но в действительности вся космическая отрасль выглядит весьма печально.

Вообще с российской космонавтикой в последние десятилетия происходят какие-то удивительные в плохом смысле этого слова вещи. Главой "Роскосмоса" назначен великоимперский шовинист и сталинист по имени Дмитрий Рогозин — который известен прежде всего своими отжигами в твиттере и тем, что публично утопил таксу, демонстрируя "космические достижения". Ракеты нередко падают, и Россия постепенно теряет свои позиции в мировой космической отрасли, пишет Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — фотографии того, как сейчас на самом деле выглядит российская космонавтика, а также вопрос.

02. Собственно, вот так выглядит транспортировка корабля "Союз" к месту старта. Если вы думаете, что космодром "Байконур" это какие-то сверкающие космические площадки, как в нигах Айзека Азимова и Артура Кларка, то я вас разочарую — на самом деле это вот такие уныле кахахстанские степи.

03. Ракету-носитель, спроектированную ещё в пятидесятые годы (первая Р-7 была создана в 1958 году), тянут на старт через какие-то обломки, руины и бетонные развалины. Вот так выглядит космодром XXI века. prosto_vova рассказывает, что видел на других снимках валяющиеся там старые ботинки и телевизор с разбитым кинескопом.

04. Тащат ракету, кстати, тоже каким-то древним, ещё советским тепловозом. А вот так выглядит стартовая площадка, тот самый "гараринский старт" — видимо, ремонта тут не было с 1961 года. Растресквашийся бетон с залитыми чем-то непонятным швами, какие-то кривоватые плиты — всё больше похоже на какую-то заброшенную стройку, чем на старотовую площадку космической отрасли.

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05. Ещё одно фото поезда, который тащил ракету-носитель. Особенно порадовал синий вагон из каких-то дремучих шестидесятых. Думаю что внутри обязательно есть чай в титане, алюминиевые подстаканники, плацкартные полки с торчащими прямо в нос ногами в рваных носках и туалет с педалью и строгим предупреждением "ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!".

06. Зато вокруг много охраны и ментов, всяких "служб безопасности и режима" и прочего подобного. Небось каждый, накатив с друзьями, с гордостью рассказывает — "слыш, я в космической отрасли работаю! Да я на Марс летаю как ты на дачу ездишь!".

07. Дядя в "горке" и с собакой внимательно осматривает гайки — не открутили ли хотя бы одну американские шпионы, которые под видом космонавтов прибыли на космодром?

08. Ещё один важный член персонала космической отрасли — "духовник Роскосмоса". Наверное, будет освящать ракету, чтобы та не упала, как в прошлый раз. "Никогда такого не было, и вот опять!" (с)

09. Космонавт перед стартом вспоминает, заправлены ли в планшеты все космические карты. А нет, стоп, это же охранник.

10. Ракета за колючей проволокой.

Все фото: NASA

Не знаю, что скажете об этих снимках вы — но лично на меня они произвели достаточно удручающее впечатление. Не так, не так должна выглядеть космическая отрасль в XXI веке — посмотрите, как она выглядит в тех же США, где ей занимаются частные компании — современная техника, какие-то новые технические решения, улыбчивый молодой персонал, в целом нацеленность в будущее. А в России как по мне — всё как-то уж слишком печально.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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