Так, друзья — сегодня будет важный пост про одно тревожное событие, которое произошло недавно в России и которое касается всей планеты Земля — взрыве на секретном полигоне под Северодвинском, информацию о котором российские власти стараются сейчас засекретить.
Как стало известно сегодня — в России не работают уже 4 станции мониторинга радиационной обстановки — что многие связывают как раз со взрывом в Северодвинске.
"Вот они эти америкосы, наврали про нас всё в фильме "Чернобыль!" — вскрикивают ватники, и тут же практически в точности повторяют всё, что было показано в фильме — врачам, что принимали пострадавших от взрыва, не сообщили, что те поражены радиоактивным цезием-137, вся информация о взрыве засекречивается, а станции мониторинга радиационной обстановки выводятся из строя, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что на самом деле случилось в Северодвинске.
Взрыв на военном полигоне или ядерный реактор?
Для начала о том, что вообще случилось. На секретном полигоне в Северодвинске случился некий инцидент, который был связан с ракетным оружием и ядерной энергетической установкой. Точно так же, как и в совке, российские власти ничего не сообщили людям — обо всём стало известно из сторонних источников. 13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в своём твиттере — "8 августа на полигоне под Северодвинском произошла авария российской крылатой ракеты "Буревестник", или "Skyfall" в обозначениях НАТО.
"Буревестник" — та самая ракета, о которой Путин рассказывал Федеральному собранию и которой угрожал миру — по одной из версий, на испытаниях взорвалась именно она. По другой из версий — где-то под Северодвинском взорвался ядерный реактор на тепловых нейтронах — примерно такой же, какой был в Чернобыле. В пользу этой версии говорит официальная сводка Росгидромет, которая упоминает некое "облако радиоактивных инертных газов" — вероятнее всего, имеется в виду ксенон-135, который образуется в реакторах при цепной реакции распада урана-235.
С официальной сводкой Росгидромета можно ознакомиться вот тут, на всякий случай сделаю также скриншот:
Цезий-137 в больничных палатах.
Врачам Архангельской областной больницы, куда привезли пострадавших от взрыва под Северодвинском, не сообщили, что больные поражены радионуклидами — точно так же, как это было в 1986 году и что было показано в сериале "Чернобыль". Только позже, после проведения анализов, врачи обнаружили в мышечной ткани пострадавших радионуклид цезий-137.
Как рассказывает "Медуза" — все врачи и сотрудники больницы, что контактировали с ранеными при взрыве, по требованию ФСБ подписали документы о неразглашении. По неподтверждённой информации из источников "Медузы" — пять или шесть сотрудников Архангельской больницы позже отправили в Москву на анализы, по другой информации — отправили около 50 сотрудников.
Издание "Северные новости" приводит слова одной из сотрудниц больницы — "Из-за радиоактивной пыли на несколько дней закрыли приёмное отделение больницы, а спустя некоторое время медперсоналу дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита".
Последствия засекречены.
Официальные российские власти не рассказывают о происшествии ничего конкретного, либо отделываются комментариями в стиле "всё хорошо, прекрасная маркиза". А между тем, после случившегося инцидента только по официальным данным Росгидромета радиационный фон в Северодвинске превышал фоновые показатели в 4-16 раз.
Сегодня появилась информация, что в России также перестали работать 4 станции, которые сообщали о радиационной обстановке...
Между тем, в твиттере публикуются вот такие карты радиоактивного загрязнения после инцидента, полученные со спутника — радиационные потоки накрыли, главным образом, Россию и граничащие с ней на юго-востоке страны:
To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://twitter.com/ctbto_alerts/status/1160130156922642433 …
In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa, Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound).
1,888 people are talking about this
Вместо эпилога.
Ну что тут сказать? Слоганом нашумевшего сериала "Чернобыль", против которого вспетушились все ватники, любители СССР, сталинисты и антизападники, стала фраза "Какова цена лжи?". И то, что происходит сейчас после инцидента под Северодвинском, как нельзя лучше показыват суть и преемственность нынешних российских властей — они точно так же, как и в СССР, ничего не рассказывают собственным гражданам. Не поменялось ничего...
Такие дела.
Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.