Макрон заявил Путину о доказательствах отравления Навального "Новичком"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательство того, что оппозиционера Алексея Навального отравили ядом "Новичок".

Во время телефонной беседы Макрон отметил, что собственный анализ Франции показал, что Навальный был отравлен, передает пресс-служба Кремля.

Также Макрон заявил Путину, что РФ следует внести ясность в вопросе проведения надежного расследования по ситуации с Навальным. При этом глава Кремля Путин ответил Макрону, что голословные обвинения по делу Навального неуместны.

Кроме того, Путин сказал Макрону, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Навальным требуется передача Германией исследуемых материалов в Россию.

"В целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами", – настаивали в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL, три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".