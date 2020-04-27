Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич с сарказмом отреагировал на новость о рекордном росте военного бюджета Российской Федерации.

Свою позицию он изложил на личной странице в Facebook и провел параллель с событиями вокруг пандемии коронавируса в мире и непосредственно в стране-агрессоре.

"Ура! Наш военный бюджет на четвертом месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м. Ну, так мы ж воевать собрались, а не лечиться!" – написал Макаревич.

Андрей Макаревич "Газета.Ру"

Фанаты звезды поддержали его мнение и высказали аналогичные мысли в многочисленных комментариях под его постом.

"Так для того половина больниц в России и закрылась за последние шесть лет, чтобы военный бюджет подтянуть", "Отсюда еще вытекает, что количество тех, кому понадобится медпомощь, сильно поубавится, раз воюем", "Некоторое время назад осознал, что готовность страны "атаковать в случае чего" или "защищаться насмерть" не предполагает готовности лечить раненых", "Мы русские. С нами пох", "Записываем: Россия – в палату для буйных", "Зачем же мертвому припарки?!" – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макаревич спел новую песню о будущем России. В ней он также затронул тему пандемии и неадекватной реакции власти страны-агрессора на нее. В ее тексте говорится, что "доктор в маске, в погонах из комендатуры нам по прежнему меряет температуру, а термометр сломан давно".