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28 апреля • обновлено в 00:14
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Макаревич высмеял новую "победу" Путина: собрались воевать, а не лечиться

1.6т
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Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич с сарказмом отреагировал на новость о рекордном росте военного бюджета Российской Федерации.

Свою позицию он изложил на личной странице в Facebook и провел параллель с событиями вокруг пандемии коронавируса в мире и непосредственно в стране-агрессоре.

"Ура! Наш военный бюджет на четвертом месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м. Ну, так мы ж воевать собрались, а не лечиться!" – написал Макаревич.

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич

"Газета.Ру"

Фанаты звезды поддержали его мнение и высказали аналогичные мысли в многочисленных комментариях под его постом.

"Так для того половина больниц в России и закрылась за последние шесть лет, чтобы военный бюджет подтянуть", "Отсюда еще вытекает, что количество тех, кому понадобится медпомощь, сильно поубавится, раз воюем", "Некоторое время назад осознал, что готовность страны "атаковать в случае чего" или "защищаться насмерть" не предполагает готовности лечить раненых", "Мы русские. С нами пох", "Записываем: Россия – в палату для буйных", "Зачем же мертвому припарки?!" – пишут пользователи.

"Собрались воевать, а не лечиться!" Макаревич высмеял новую "победу" Путина

"Собрались воевать, а не лечиться!" Макаревич высмеял новую "победу" Путина

"Собрались воевать, а не лечиться!" Макаревич высмеял новую "победу" Путина

"Собрались воевать, а не лечиться!" Макаревич высмеял новую "победу" Путина

"Собрались воевать, а не лечиться!" Макаревич высмеял новую "победу" Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, Макаревич спел новую песню о будущем России. В ней он также затронул тему пандемии и неадекватной реакции власти страны-агрессора на нее. В ее тексте говорится, что "доктор в маске, в погонах из комендатуры нам по прежнему меряет температуру, а термометр сломан давно".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Коронавирус
Персоны
Владимир Путин Андрей Макаревич
Место
Россия
Тег
Новости России
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