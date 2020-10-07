Макаренко призвал сделать из России монархию Путина и восстановить "имперские границы"

Член "Единой России" Эрнест Макаренко призвал создать династию имени главы РФ Владимира Путина.

На своей странице в Twitter Макаренко призвал всех объединиться и подписать петицию к Путину об учреждении в России монархического строя.

"Монархия под управлением Путина – это наша историческая возможность и мы не можем ее упустить. Если Путин станет нашим царем, то мы окончательно обретем полноценную стабильность и сможем долгосрочно выстраивать имперские планы. Как было бы прекрасно снова увидеть Россию в имперских границах!" – заявил "единорос".

По его словам, Путин "позволил России выйти на качественно новый уровень" и стать "ядерной сверхдержавой, которую бояться во всем мире".

Напомним, 7 октября Путину исполнилось 68 лет. В целом он возглавляет РФ около 16 лет, и за эти годы не раз попадал в неловкие и курьезные ситуации. OBOZREVATEL предлагает вспомнить несколько самых запомнившихся из них.