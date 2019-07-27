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"Майдан" в Москве: силовики пошли войной на "Дождь"

3.9т Читать материал на украинском

В редакцию телеканала "Дождь" в Москве пришли силовики.

Полицейские вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК РФ), сообщает Telegram-канал "Дождя".

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"Майдан" в Москве: силовики пошли войной на "Дождь"

Отметим, в субботу, 27 июля в Москве начался митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. Еще до его официального начала силовики задержали десятки людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее схожий митинг за честные выборы прошел в Санкт-Петербурге.

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