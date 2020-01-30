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30 января • обновлено в 14:44
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"Лютый сталинизм": оппозиционер предсказал, что будет с Россией после Путина

2.5т
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Российский оппозиционер Александр Рыклин убежден, что новому лидеру Российской Федерации, который сменит Владимира Путина, придется либо "загонять страну в совсем лютый сталинизм", либо инициировать большие демократические преобразования.

В частности, "надо будет что-то делать с Крымом и Украиной, потому что санкции не снимут", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению оппозиционера, даже если новое первое лицо России будет принадлежать к окружению Путина, в стране "начнут происходить подвижки". "Все будет меняться. Потому что любой новый лидер будет вынужден считаться с тем, что ситуация для России тупиковая".

Кремль, Москва

Кремль, Москва

При этом если он выберет "лютый сталинизм", диктатуру, капиталистической модели экономики в России не будет. "Еще Гайдар сказал, что тирания с капитализмом не сочетаются. У нас если тирания, то обязательно концлагеря. А вот тирания и свободный бизнес – так не выходит", – заметил Рыклин.

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Исходя из этого, он предположил, что от будущего лидера страны можно ожидать позитивных перемен. В частности, по той причине, что возможность "сдать назад и списать всё на предыдущее руководство – серьезный мотив".

Как писал OBOZREVATEL, ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung заявило о том, что преемником Владимира Путина может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "Любой инвентарь в кремлевской администрации может быть президентом. Почему бы не Дюмин?" – заметил по этому поводу российский журналист Игорь Яковенко.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Александр Рыклин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Виня Ксения
Виня Ксения
Чем дольше пуйло будет у власти, тем больше шансов, что рассея развалится.
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Санкции не отменят, так что только вперед, ни шагу назад, Крым российский, Украина враг
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Земцев Артур
Земцев Артур
Хакимов Игорь,Такой "вперед"очень необходим на скотобойне: специально содержат "в штате" барана, который стада овец ведет на заклание "вперед и с песней"...Жалко их,конечно,неразумных-но есть то надо!
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