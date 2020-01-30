"Лютый сталинизм": оппозиционер предсказал, что будет с Россией после Путина

Российский оппозиционер Александр Рыклин убежден, что новому лидеру Российской Федерации, который сменит Владимира Путина, придется либо "загонять страну в совсем лютый сталинизм", либо инициировать большие демократические преобразования.

В частности, "надо будет что-то делать с Крымом и Украиной, потому что санкции не снимут", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению оппозиционера, даже если новое первое лицо России будет принадлежать к окружению Путина, в стране "начнут происходить подвижки". "Все будет меняться. Потому что любой новый лидер будет вынужден считаться с тем, что ситуация для России тупиковая".

Кремль, Москва

При этом если он выберет "лютый сталинизм", диктатуру, капиталистической модели экономики в России не будет. "Еще Гайдар сказал, что тирания с капитализмом не сочетаются. У нас если тирания, то обязательно концлагеря. А вот тирания и свободный бизнес – так не выходит", – заметил Рыклин.

Исходя из этого, он предположил, что от будущего лидера страны можно ожидать позитивных перемен. В частности, по той причине, что возможность "сдать назад и списать всё на предыдущее руководство – серьезный мотив".

Как писал OBOZREVATEL, ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung заявило о том, что преемником Владимира Путина может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "Любой инвентарь в кремлевской администрации может быть президентом. Почему бы не Дюмин?" – заметил по этому поводу российский журналист Игорь Яковенко.

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