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6 декабря • обновлено в 15:25
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Люди закрывают лица руками: в России нашли кровавое озеро. Видео 18+

2.1т
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В Омской области, Россия, обнаружено искусственно созданное озеро из крови животных.

О неприятной находке сообщил местный житель по имени Никита Мисуров, опубликовав на своем аккаунте в Instagram соответствующий ролик (чтобы увидеть видео с кровавым озером, доскрольте до конца страницы).

Люди закрывают лица руками: в России нашли кровавое озеро. Видео 18+

Коллаж

По его словам, водоем образовался за деревней Кобалево, Калачинский муниципальный район Омской области. Окружность, по словам автора ролика, составляет от 30 до 40 квадратных метров.

"Глубину не проверяли", – подытожил в подписи к видеоролику пользователь.

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Судя по видео, около озера стоит довольно неприятный запах. Люди закрывают лица руками. Никаких ограждений нет, а значит на момент съемки видео каждый мог подойти к водоему из крови и посмотреть на него вблизи.

Как пишет портал Om 1. ru, недалеко от указанной местности находится незаконный скотомогильник, закрепленный за мясокомбинатом. По словам местных жителей, тела животных сбрасывают в ямы целыми тоннами. Таким образом происходит заражение грунтовых вод, так как кровь мертвой животины попадает в почву.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Чукотке неизвестные поиздевались над белым медведем, написав на его шерсти название советского танка Т-34. Видеоролик с бедным животным опубликовали в сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
животные живодер
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Откуда кровь??? Восновном озера из дерьма...а здесь хоть какое -то разнообразие;..
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