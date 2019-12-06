Люди закрывают лица руками: в России нашли кровавое озеро. Видео 18+

В Омской области, Россия, обнаружено искусственно созданное озеро из крови животных.

О неприятной находке сообщил местный житель по имени Никита Мисуров, опубликовав на своем аккаунте в Instagram соответствующий ролик (чтобы увидеть видео с кровавым озером, доскрольте до конца страницы).

Коллаж

По его словам, водоем образовался за деревней Кобалево, Калачинский муниципальный район Омской области. Окружность, по словам автора ролика, составляет от 30 до 40 квадратных метров.

"Глубину не проверяли", – подытожил в подписи к видеоролику пользователь.

Судя по видео, около озера стоит довольно неприятный запах. Люди закрывают лица руками. Никаких ограждений нет, а значит на момент съемки видео каждый мог подойти к водоему из крови и посмотреть на него вблизи.

Как пишет портал Om 1. ru, недалеко от указанной местности находится незаконный скотомогильник, закрепленный за мясокомбинатом. По словам местных жителей, тела животных сбрасывают в ямы целыми тоннами. Таким образом происходит заражение грунтовых вод, так как кровь мертвой животины попадает в почву.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Чукотке неизвестные поиздевались над белым медведем, написав на его шерсти название советского танка Т-34. Видеоролик с бедным животным опубликовали в сети.

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