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Люди выпрыгивали из окон: в России произошло новое масштабное ЧП

3.8тЧитать материал на украинском

В российской Перми 17 января произошел пожар в крупном бизнес-центре. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.

Возгорание произошло в офисе компании "Стройпанелькомплект", на ул. Монастырская, 12А. Как пишет "Комсомольская правда", огонь вспыхнул на третьем этаже. По официальным данным, пострадали два человека, но свидетели заявили о шестерых потерпевших (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Пожар в Перми

Пожар в Перми

Говорит Москва

"Пожарные работают по второму номеру сложности (пожара. — Ред.). На место выехали 24 человека и 8 спецмашин. Причины устанавливаются", — прокомментировали в пресс-службе МЧС Пермского края.

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По словам очевидцев, спасатели оцепили часть улицы и эвакуирую людей при помощи лестницы. Чтобы выбраться из задымленных помещений до прибытия МЧС, некоторые выпрыгивали на козырек над дверями.

В бизнес-центре в Перми разгорелся пожар

В бизнес-центре в Перми разгорелся пожар

Комсомольская правда

На опубликованном в сети видео видно, что очевидцы продолжительное время пытались спасти беременную женщину. Она не решалась спрыгнуть из окна, а вытащить ее удалось только после приезда спасателей.

Всего было эвакуировано 14 и госпитализировано шесть человек, в том числе и девушка, которая ударилась о козырек при падении. Предварительной причиной возгорания назвали проводку.

Пожар в бизнес-центре в Перми

Пожар в бизнес-центре в Перми

Скриншот

БЦ "Бажов" в Перми

БЦ "Бажов" в Перми

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 17 января на юго-востоке Франции, в Лионском университете, прогремела серия взрывов, после чего начался пожар. По предварительным данным, пострадало трое людей.

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Россия
Тег
Новости России
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Макс Махов
Макс Махов
А Пердь снова горит, а с ней кацапские пердаки! Хорошо хромая лошадь ржпердачин накопила, а тут асечка! 😀😅😃🇷🇺🖕🤣🖕🇷🇺🇷🇺🤣😆😃
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