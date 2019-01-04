''Люди валяются горелые!'' В сети всплыло новое видео со взрывом ''начиненной'' маршрутки в Магнитогорске

Свидетели ЧП с маршруткой в российском Магнитогорске обнародовали еще одно видео с моментом взрыва и возгорания автомобиля.

На кадрах, выложенных в YouTube, видно, что пожар сопровождался выстрелами (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+).

Мэр города Сергей Бердников отрицает связь между взрывом газа в жилом доме, где погибли 39 человек, и возгоранием "Газели". Однако некоторые российские СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что в Магнитогорске проводится спецоперация по задержанию предполагаемых террористов, причастных к инциденту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети также появилось видео с моментом взрыва девятиэтажки в Магнитогорске.

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