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''Люди валяются горелые!'' В сети всплыло новое видео со взрывом ''начиненной'' маршрутки в Магнитогорске

2.3тЧитать материал на украинском

Свидетели ЧП с маршруткой в российском Магнитогорске обнародовали еще одно видео с моментом взрыва и возгорания автомобиля.

На кадрах, выложенных в YouTube, видно, что пожар сопровождался выстрелами (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+).

Мэр города Сергей Бердников отрицает связь между взрывом газа в жилом доме, где погибли 39 человек, и возгоранием "Газели". Однако некоторые российские СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что в Магнитогорске проводится спецоперация по задержанию предполагаемых террористов, причастных к инциденту.

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Как в Магнитогорске: в России произошло новое ЧП с домом. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети также появилось видео с моментом взрыва девятиэтажки в Магнитогорске.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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РоссияМагнитогорск
Теги
Магнитогорск взрывывзрыввзрыв дома терактНовости России
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Опять мокшанский сЦарь проверенным приемом Решил мокшанской вате доказать, кто правит ватным домом!
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