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''Люди травятся'': в Москве забили тревогу из-за странной вони

1.5тЧитать материал на украинском

Жители Москвы опять жалуются на неприятный запах неизвестного происхождения.

Так, в соцсетях забили тревогу. Пользователь Кирилл Толмацкий в своем Twitter написал, что не может открыть окно, так как сразу же появляется вонь.

"В Москве уже не первую ночь, если открыть форточку, то квартира вместо свежего морозного воздуха наполняется какой-то холодной вонью, схожей с запахом ионизированной пыли, а на утро – слабость и головная боль", – рассказал он.

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Запах в Москве

Запах в Москве

"Радио Свобода"

Такие жалобы начали появляться еще несколько недель назад. Местные жители говорят, что запах периодически усиливается.

"В Москве реально подтравливают сероводородом, люди травятся, не то что запах сильный", – пишут они в комментариях.

''Люди травятся'': в Москве забили тревогу из-за странной вони
''Люди травятся'': в Москве забили тревогу из-за странной вони
''Люди травятся'': в Москве забили тревогу из-за странной вони

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества, из-за которого на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
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Федоров Федор
Федоров Федор
"...в Москве забили тревогу из-за странной вони"....Шо странного?Рагули атошники массово приехали на заработки.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Федоров Федор, Ну ты и дебил.
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