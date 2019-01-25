''Люди травятся'': в Москве забили тревогу из-за странной вони

Жители Москвы опять жалуются на неприятный запах неизвестного происхождения.

Так, в соцсетях забили тревогу. Пользователь Кирилл Толмацкий в своем Twitter написал, что не может открыть окно, так как сразу же появляется вонь.

"В Москве уже не первую ночь, если открыть форточку, то квартира вместо свежего морозного воздуха наполняется какой-то холодной вонью, схожей с запахом ионизированной пыли, а на утро – слабость и головная боль", – рассказал он.

Запах в Москве "Радио Свобода"

Такие жалобы начали появляться еще несколько недель назад. Местные жители говорят, что запах периодически усиливается.

"В Москве реально подтравливают сероводородом, люди травятся, не то что запах сильный", – пишут они в комментариях.

В Москве уже не первую ночь, если открыть форточку, то квартира вместо свежего морозного воздуха, наполняется какой то холодной вонью схожей с запахом ионизированной пыли, а на утро слабость и головная боль. Кто в курсе, почему об этом никто не пишет?? — Толмацкий Кирилл (@detslakaletruk) 25 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества, из-за которого на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком.

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