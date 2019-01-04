''Люди паниковали, вызывали ''03'': в центре Москвы произошло масштабное ЧП

В центре Москвы из-за усиленной охраны во время праздничного периода образовалась давка в толпе пешеходов.

Это произошло вечером 3 января, передают "Новые известия". Как рассказала специальный корреспондент издания Ирина Мишина, на дорогу с улицы Большая Дмитровка, от Театра им. Станиславского, до ближайшего метро (станция Лубянка) она вместе с маленьким ребенком потратила полтора часа.

"Толпа, согнанная полицией на тротуар, несла нас в дикой давке по соляной жиже в неизвестном направлении. Полицейские, попадавшиеся на пути обезумевшей от ужаса и неведения толпы, махали руками в неизвестном направлении", — описала происходящее она.

Кроме того, некоторые станции метро в центре города ("Охотный ряд", "Пушкинская") были закрыты. Люди, которые пытались протолкнуться среди скопления пешеходов, паниковали, "многие предлагали срочно звонить в МЧС, кто-то вызывал "03".

"Самое страшное, что в этой обезумевшей от ужаса и непонимания происходящего толпе было много детей. Очень много. Кто мог — брал их на руки. В районе Охотного ряда наше движение ограничили плотно стоящие автобусы полиции. Примерно через час (а двигались мы лилипутскими шагами, буквально "дыша в затылок" друг другу), толпа вынесла нас к Большому театру", — рассказала журналист.

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Она добавила, что ближайшее открытое метро "Лубянка" работало, однако разблокированной оказалась лишь одна дверь и чтобы попасть внутрь, пришлось отстоять длинную очередь.

"А внутри метро нас ждали турникеты. Чтобы сесть в вагон, нам тоже пришлось отстоять очередь", — отметила спецкор.

В общей сложности, по ее словам, на дорогу домой ей пришлось потратить около трех часов.

"Так не слишком ли дорого обходится "оккупация" центра Москвы полицией и войсками Росгвардии? Может, им пора отдохнуть от трудов и открыть площади и улицы, а также станции метро для москвичей и гостей столицы?" — подытожено в материале.

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