"Люди ох…и от страха!" В России самолет попал в странное ЧП

Самолет авиакомпании "Россия" в аэропорте Шереметьево (РФ) сначала "заминировали", а потом он сломался. 30 человек устроили панику и решили не лететь на "проклятом" рейсе.

Об этом сообщил "Life shot" на своем канале в Telegram. Сначала пассажиров рейса "Москва-Хабаровск" вывели из салона из-за анонимного звонка: борт проверяли 5 часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Затем людей снова пустили, но вылететь опять не получилось.

Самолет Скриншот

"Свет начал моргать, жутко воняло проводкой. Двигатель "глох". И когда он (Пилот. – Ред.) попытался взлететь, люди уже просто ох…и от страха", – рассказала одна из пассажирок и добавила, что несколько десятков человек покинули борт.

Как написало издание, поломка в самолете действительно была — не работала вспомогательная силовая установка.

"Это когда на земле лайнер не может запустить двигатель, и поэтому используется технология воздушного запуска. Поэтому и свет мигал, и двигатель "глох", – объяснил журналист.

Спустя 8 часов самолет все же взлетел. Те, кто отказались лететь, собираются подавать на авиакомпанию в суд: деньги за билеты им не планируют возвращать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В московском аэропорту Шереметьево произошло ЧП: 178 пассажиров рейса "Москва-Ереван" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона.

Позже в России самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Вылет в Сургут был задержан.

В аэропорту Самары совершил экстренную посадку Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Самолет летел по маршруту "Краснодар-Тюмень". На борту лайнера находились 95 пассажиров.

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