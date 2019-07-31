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"Люди ох…и от страха!" В России самолет попал в странное ЧП

2.1т Читать материал на украинском

Самолет авиакомпании "Россия" в аэропорте Шереметьево (РФ) сначала "заминировали", а потом он сломался. 30 человек устроили панику и решили не лететь на "проклятом" рейсе.

Об этом сообщил "Life shot" на своем канале в Telegram. Сначала пассажиров рейса "Москва-Хабаровск" вывели из салона из-за анонимного звонка: борт проверяли 5 часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Затем людей снова пустили, но вылететь опять не получилось.

Самолет

Самолет

Скриншот

"Свет начал моргать, жутко воняло проводкой. Двигатель "глох". И когда он (Пилот. – Ред.) попытался взлететь, люди уже просто ох…и от страха", – рассказала одна из пассажирок и добавила, что несколько десятков человек покинули борт.

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Как написало издание, поломка в самолете действительно была — не работала вспомогательная силовая установка.

"Это когда на земле лайнер не может запустить двигатель, и поэтому используется технология воздушного запуска. Поэтому и свет мигал, и двигатель "глох", – объяснил журналист.

Спустя 8 часов самолет все же взлетел. Те, кто отказались лететь, собираются подавать на авиакомпанию в суд: деньги за билеты им не планируют возвращать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
Шереметьево самолет
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
д ол бое6ы
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ааааааа на видио никак ни
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Макарский Александр
Макарский Александр
Всё у клятых москалей через дупу. На Украине такого быть не может никогда,так как самолетов нема. Последние два свидомых литака сбили в Ливии ахенты Кремля. Геперлуп -майбутне незалежной краины!
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
Макарский Александр, баран это не 737бройлер.ряд посреди это круто .может это версия для кастрюль
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Макарский Александр, дефект, опять врешь. В Ливии самолеты разбили стоящими на аэродроме. Во вторых- только из Борисполя улетает больше100 рейсов в день. Хуже собак брехать продолжаете.
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