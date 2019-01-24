Люди не могли выбраться: в Подмосковье — масштабный пожар в многоэтажке

В многоквартирном жилом доме в подмосковном городе Балашиха в четверг, 24 января, произошел пожар. По предварительным данным, два человека погибли.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, "на последнем этаже многоквартирного жилого дома по адресу: микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2 произошел взрыв с последующим пожаром" (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

При этом по информации 360tv, которые ссылаются на источник в МЧС, из-за огня, который разгорелся на 14 этаже, в результате нагревания лопнули стекла и взрыва не было.

Данные о взрыве не подтвердил также руководитель пресс-службы регионального главного комитета ведомства Федор Польшин.

В МЧС сообщили, что погибшими оказались двое рабочих, проводивших ремонт в одной из квартир.

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Очевидцы рассказали, что были слышны несколько хлопков с интервалом в две-три минуты. Некоторые жильцы дома не могли покинуть строение, были эвакуированы 30 человек. Частично обрушилась крыша.

Известно, что этот дом был сдан в эксплуатацию около года назад.

На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Причиной пожара в 15-этажном доме предварительно называют короткое замыкание в электронагревателе. При этом около 20:40 (по киевскому времени) возгорание локализовали.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на территории ресторана в Одессе прогремел взрыв, был травмирован один человек.

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