"Люди из окон кричат о помощи": в России загорелся бизнес-центр. Фото и видео

В центре Санкт-Петербурга (Россия) утром 2 февраля в пятиэтажном здании бизнес-центра "Лениздат" произошел масштабный пожар.

Пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга сообщает, что возгорание произошло на четвертом этаже бизнес-центра. Огонь распространился на площадь 300 квадратных метров.

На видео с места происшествия виден густой дым.

По сообщениям очевидцев, люди из окон кричат о помощи. Экстренные службы уже прибыли на место и принимают меры по ликвидации возгорания, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в Санкт-Петербурге (Россия) в процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша и часть здания. В результате ЧП погиб один человек.

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