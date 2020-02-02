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2 февраля • обновлено в 11:14
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"Люди из окон кричат о помощи": в России загорелся бизнес-центр. Фото и видео

2.2т
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В центре Санкт-Петербурга (Россия) утром 2 февраля в пятиэтажном здании бизнес-центра "Лениздат" произошел масштабный пожар.

Пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга сообщает, что возгорание произошло на четвертом этаже бизнес-центра. Огонь распространился на площадь 300 квадратных метров.

"Люди из окон кричат о помощи": в России загорелся бизнес-центр. Фото и видео
"Люди из окон кричат о помощи": в России загорелся бизнес-центр. Фото и видео
"Люди из окон кричат о помощи": в России загорелся бизнес-центр. Фото и видео
"Люди из окон кричат о помощи": в России загорелся бизнес-центр. Фото и видео
"Люди из окон кричат о помощи": в России загорелся бизнес-центр. Фото и видео
"Люди из окон кричат о помощи": в России загорелся бизнес-центр. Фото и видео
Новости
Обрушение ССК в Петербурге: момент катастрофы попал на видео

На видео с места происшествия виден густой дым.

По сообщениям очевидцев, люди из окон кричат о помощи. Экстренные службы уже прибыли на место и принимают меры по ликвидации возгорания, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в Санкт-Петербурге (Россия) в процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша и часть здания. В результате ЧП погиб один человек.

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Автор
Павел Заяц
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
пожар
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Он Алекс
Он Алекс
Ольгинцы! Про русский мир ничего накалякать своими рогами не хотите? Желаю всем кто в «центре», вернуться домой без последствий...
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Roma Roma
Roma Roma
Он Алекс, у них метадичек нет на тему проблем рюцьких! Выжидают! Скоро Украинский след проявится
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