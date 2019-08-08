Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Люди бегут в ужасе!" В России прогремели новые взрывы на военных складах

982 Читать материал на украинском

В российском поселке Каменка, где 5 августа произошел взрыв на складах боеприпасов, проходит эвакуация местных жителей.

Как пишет "Комсомольская правда", в регионе объявили тревогу из-за угрозы новых взрывов. Люди на авто срочно покидают территорию воинской части.

Телеграм-канал Daily War сообщает, что на военных складах под Ачинском в Красноярском крае вновь начали взрываться снаряды. Есть вероятность, что очаги тления подожгли очередное хранилище с боеприпасами.

Новости
"Приказ закрыть окна и не выпускать детей": что происходит на месте взрыва под Архангельском

"Все срочно уезжают. Бегут из поселка. И военные, и МЧС, и обычные люди. Мы тоже уезжаем, будем передавать информацию по мере поступления", – сообщает российское издание.

Жительница Каменки Людмила Кураленко рассказала подробности эвакуации.

"Муж у меня едет в Ачинск, позвонил мне, сказал, что всех снова эвакуируют. Мы все там были сегодня в своих квартирах, ждали комиссию – никакая комиссия к нам не пришла. Солдаты там расчищали тротуары, снаряды искали. Начальство все ходили просто так – никому ничего не надо…. А сейчас муж говорит – опять выезжать надо", – поделилась она.

Эвакуация в Каменке

Эвакуация в Каменке

КП

Воспитательница местного детского сада Каменки Олеся Покатилова добавила, что эвакуацию объявили по громкой связи: "Срочная эвакуация". Мы уже уехали... мы в шоке. У меня ребенок маленький, дочь, вся в слезах. Это ужас".

Отмечается, что район деревни покинуло уже порядка 200 спецмашин с людьми. На дорогах образовались огромные пробки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа, на военных складах части начали взрываться снаряды с боеприпасами.

По информации экстренных служб округа, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артбоеприпасам, личный состав был эвакуирован.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
4
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ефимов владимир
ефимов владимир
Опять пистешь, уже работают бригады по установке выбитых стекол.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Ополченцы наверное развлекаются? Удачи им!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Инкогнито Назар, Ополченцам некогда, они деревянные бушлаты шьют какелятам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махов Макс
Махов Макс
Расея паможет, только пазави. Мародеры прибегут и сделают дамбас. Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...