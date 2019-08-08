"Люди бегут в ужасе!" В России прогремели новые взрывы на военных складах

В российском поселке Каменка, где 5 августа произошел взрыв на складах боеприпасов, проходит эвакуация местных жителей.

Как пишет "Комсомольская правда", в регионе объявили тревогу из-за угрозы новых взрывов. Люди на авто срочно покидают территорию воинской части.

Телеграм-канал Daily War сообщает, что на военных складах под Ачинском в Красноярском крае вновь начали взрываться снаряды. Есть вероятность, что очаги тления подожгли очередное хранилище с боеприпасами.

"Все срочно уезжают. Бегут из поселка. И военные, и МЧС, и обычные люди. Мы тоже уезжаем, будем передавать информацию по мере поступления", – сообщает российское издание.

Жительница Каменки Людмила Кураленко рассказала подробности эвакуации.

"Муж у меня едет в Ачинск, позвонил мне, сказал, что всех снова эвакуируют. Мы все там были сегодня в своих квартирах, ждали комиссию – никакая комиссия к нам не пришла. Солдаты там расчищали тротуары, снаряды искали. Начальство все ходили просто так – никому ничего не надо…. А сейчас муж говорит – опять выезжать надо", – поделилась она.

Эвакуация в Каменке КП

Воспитательница местного детского сада Каменки Олеся Покатилова добавила, что эвакуацию объявили по громкой связи: "Срочная эвакуация". Мы уже уехали... мы в шоке. У меня ребенок маленький, дочь, вся в слезах. Это ужас".

Отмечается, что район деревни покинуло уже порядка 200 спецмашин с людьми. На дорогах образовались огромные пробки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа, на военных складах части начали взрываться снаряды с боеприпасами.

По информации экстренных служб округа, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артбоеприпасам, личный состав был эвакуирован.

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