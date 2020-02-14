Главная Новости
14 февраля • обновлено в 15:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Людей зажало в салоне: в России аварийно сел вертолет, есть погибшие

1.6т
Читать материал на украинском

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале (полуостров на севере Западной Сибири, Россия). Два человека погибло.

Как сообщает "Интерфакс", на борту находилось 10 человек, двое оказались зажаты в салоне, еще двое погибли. Борт летел с Гыданского полуострова и перевозил рабочих-вахтовиков.

ЧП произошло в Ямальском районе, по предварительным данным, вертолет принадлежит авиакомпании "Скол".

Ми-8 экстренно сел на Ямале

Ми-8 экстренно сел на Ямале

militaryarms.ru

По предварительной информации, авария произошла из-за сложных метеоусловий. Вертолет сломал лопасти, попав в снежную бурю, а после столкновения с землей он перевернулся, уточнил собеседник агентства.

Людей зажало в салоне: в России аварийно сел вертолет, есть погибшие

life.ru

Людей зажало в салоне: в России аварийно сел вертолет, есть погибшие

life.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в России самолет SSJ-100 совершил посадку на недостроенную взлётную полосу рядом с московским аэропортом "Домодедово".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги