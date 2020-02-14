Людей зажало в салоне: в России аварийно сел вертолет, есть погибшие

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале (полуостров на севере Западной Сибири, Россия). Два человека погибло.

Как сообщает "Интерфакс", на борту находилось 10 человек, двое оказались зажаты в салоне, еще двое погибли. Борт летел с Гыданского полуострова и перевозил рабочих-вахтовиков.

ЧП произошло в Ямальском районе, по предварительным данным, вертолет принадлежит авиакомпании "Скол".

Ми-8 экстренно сел на Ямале militaryarms.ru

По предварительной информации, авария произошла из-за сложных метеоусловий. Вертолет сломал лопасти, попав в снежную бурю, а после столкновения с землей он перевернулся, уточнил собеседник агентства.

life.ru

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России самолет SSJ-100 совершил посадку на недостроенную взлётную полосу рядом с московским аэропортом "Домодедово".

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