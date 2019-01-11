"Людей не выпускают!" В Москве произошло странное ЧП с самолетом

В пятницу, 11 января, самолет из Москвы в Белгород развернули в воздухе и вернули в аэропорт "Внуково".

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их информации, людей не выпускают, к самолету подъехали пожарная и аварийная машины, пишет Трофим Нарожный в Telegram.

Также он сообщает, что рейс 7R163/UT193 посадили на запасной аэродром.

Riamo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar вынужденно сел в аэропорту Красноярска из-за сработавшего датчика технической неисправности. Во время полета экипаж заметил трещину на лобовом стекле и принял решение совершить посадку.

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