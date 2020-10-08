"Любовница" Путина пропала после рождения близнецов

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют "любовницей" президента России Владимира Путина, после рождения двойни пропала из поля зрения общественности и почти полностью прекратила общение с друзьями.

При этом она лишь периодически появляется на могиле матери своей подруги Ляйсан Утяшевой, пишет Infox.ru.

По словам Утяшевой, звезда спорта очень редко выходит на связь даже со своими самыми близкими подругами.

"Фактически сегодня в медийном пространстве из всех осталась только Ляйсан. По ее словам, каждая из ее бывших партнерш живет собственной жизнью, и крайне неохотно пускает в нее кого-то", – пишет издание.

Утяшева рассказала, что, несмотря на это, Кабаева не забывает о своей подруге. В свое время она поздравляла ее со свадьбой, рождением детей.

Кроме того, чемпионка регулярно приходит на кладбище к матери Утяшевой и оставляет там цветы с надписью: "С любовью, от Алины".

Почему она это делает, Ляйсан не смогла сказать. Женщина отметила, что в любой момент может позвонить подруге, но не хочет злоупотреблять этим. "Если человек решил вести закрытую от глаз общества жизнь, нужно уважать этот его выбор", – сказала Утяшева.

В 2019 году Кабаева родила двойню. СМИ предполагали, что их отцом может быть Путин. Интересно также, что 7 октября 2020 года, в день рождения президента РФ, вышло его интервью. В нем российский лидер рассказал, что получает удовольствие от общения с внуками, однако он отказался уточнять их количество.

О том, как начинались отношения между гимнасткой и президентом России, читайте в материале OBOZREVATEL.