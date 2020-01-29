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29 января • обновлено в 17:26
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"Любой вождь превратится в Путина!" Акунин назвал способ спасения России

1.2т
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Хронические болезни России могут быть излечены только способом полной перестройки всего государства снизу, изменения его сути и основы.

Такое мнение высказал российский писатель Борис Акунин в интервью The Bell. По его словам, до тех пор пока государство будет восстанавливать централизированную структуру, любой демократический вождь за некоторое время превратится в Путина.

"Потому что он увидит, что большая страна разваливается, что порядка нет, что начинается бардак, и начнет немедленно закручивать гайки, и все это восстанавливать. Эта история будет повторяться до тех пор, пока Россия не изменится как государство, пока она не откажется от этого самого ордынского принципа", – отметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

24 канал

По его словам, даже, если в России появится свой Вацлав Гавел (последний президент Чехословакии и первый президент Чехии – ред), но при этом сохранится гиперцентрализованная система, то он или поступается принципами и становится Путиным, или его съедают.

"Потеряет он власть или нет будет зависеть уже от него и его команды – до какой степени они дееспособны. Если все это делать рассчитано и быстро, то это все сработает. Более того, я убежден, что это единственный способ спасения России как большого государства. Потому что если Россию не перестроить, то то, что мы наблюдали в 1991-ом году – это был первый этап распада империи, а будет еще и второй", – отметил Акунин.

Борис Акунин

Борис Акунин

thebell.io

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что главе РФ Владимиру Путина мало Крыма и Донбасса, он хочет иметь в подчинении всю Украину и другие соседние страны.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Путин Борис Акунин
Место
Россия
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Может Григо Чхартишвили все таки Грузию поедет спасать?
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Kadakhashvili Svetlana
Kadakhashvili Svetlana
Серко Прокоп, Грузию надо не спасать,а с Грузии надо начать разоблачение российской системы,в конце концов она скорее грузинская,нежеле русская!Большая ошибка лидеров,скажем так,западного мира в том,что Грузию считают эталоном демократии на постсоветском пространстве,совершенно не понимая,какая угроза от нее исходит.
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