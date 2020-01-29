"Любой вождь превратится в Путина!" Акунин назвал способ спасения России

Хронические болезни России могут быть излечены только способом полной перестройки всего государства снизу, изменения его сути и основы.

Такое мнение высказал российский писатель Борис Акунин в интервью The Bell. По его словам, до тех пор пока государство будет восстанавливать централизированную структуру, любой демократический вождь за некоторое время превратится в Путина.

"Потому что он увидит, что большая страна разваливается, что порядка нет, что начинается бардак, и начнет немедленно закручивать гайки, и все это восстанавливать. Эта история будет повторяться до тех пор, пока Россия не изменится как государство, пока она не откажется от этого самого ордынского принципа", – отметил он.

Владимир Путин 24 канал

По его словам, даже, если в России появится свой Вацлав Гавел (последний президент Чехословакии и первый президент Чехии – ред), но при этом сохранится гиперцентрализованная система, то он или поступается принципами и становится Путиным, или его съедают.

"Потеряет он власть или нет будет зависеть уже от него и его команды – до какой степени они дееспособны. Если все это делать рассчитано и быстро, то это все сработает. Более того, я убежден, что это единственный способ спасения России как большого государства. Потому что если Россию не перестроить, то то, что мы наблюдали в 1991-ом году – это был первый этап распада империи, а будет еще и второй", – отметил Акунин.

Борис Акунин thebell.io

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что главе РФ Владимиру Путина мало Крыма и Донбасса, он хочет иметь в подчинении всю Украину и другие соседние страны.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.