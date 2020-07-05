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Любой российский лидер, стыдливо отводя глаза, будет говорить что "Крым не бутерброд"

Виталий Портников
Виталий Портников
Новости России
2,3 т.
Любой российский лидер, стыдливо отводя глаза, будет говорить что 'Крым не бутерброд'

Аннексия Крыма. Крым.Реалии

Комментаторы путинских поправок уже достаточно написали о наиболее позорных аспектах изменений российской Конституции – от "обнуления" до "государствообразующего народа". Однако и сами поправки, и всенародное голосование по ним затаскивают Россию в самую настоящую "государствообразующую" ловушку, из которой никому так просто не удастся выбраться даже после Путина, пишет Виталий Портников для Грани.ру.

Путин начал сооружать эту ловушку, еще когда присоединил Крым. Когда в Конституции Российской Федерации появилось упоминание двух субъектов федерации – Крыма и Севастополя, которые были отторгнуты от соседней Украины и одновременно упоминаются в ее Конституции. Однако решение об этом присоединении принималось Федеральным собранием и президентом России, а не народом. И можно было представить себе хотя бы теоретически, что после краха авторитарного режима и после соответствующего решения Конституционного суда уже настоящий, а не марионеточный российский парламент без особых проблем изменит Основной закон и никакого Крыма с Севастополем там не останется. Глава 3 Конституции, подвергшаяся путинской обработке, как известно, может изменяться Федеральным собранием без референдума.

Однако теперь в эту самую главу почти сразу же после перечня субъектов федерации с оккупированными Крымом и Севастополем вносится пункт 2.1. статьи 67, в котором указывается, что "действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Одобрение этой статьи на всенародном голосовании означает очень простую вещь. Даже после Путина, даже в случае победы демократии в России готовность нового российского руководства хотя бы начать переговоры о будущем статусе оккупированных территорий столкнется с мощным политическим противодействием, основанным на конституционной норме. Международная конференция по Крыму – "призыв к отчуждению части территории" России. А уж изъятие Крыма из списка субъектов федерации – прямое нарушение 67-й статьи, одобренной гражданами. Вы считаете, что это было сфальсифицированное голосование? Не верите в его итоги? Мы тоже. Но тогда нужно хотя бы спросить людей, согласны ли они с изменением Основного закона, с исключением из него Крыма и Севастополя.

А теперь просто представьте себе общероссийское голосование с ответом на вопрос "Поддерживаете ли вы исключение Крыма и Севастополя из числа субъектов Российской Федерации?". Просто представьте себе его последствия для страны – при любом исходе. Представьте также, что итоги голосования в России и самом Крыму будут различаться. Например, россияне согласятся с исключением, а крымчане нет. Или наоборот – россияне не согласятся, а крымчане ответят "да". Или хотя бы, что и в России и в Крыму согласятся, а в Севастополе ответят "нет". И так далее. Любой из этих вариантов в демократической стране – прямая дорога к конституционному и политическому кризису, к гражданскому конфликту. Это уже будет история не про российско-украинские отношения, а про саму Россию.

И поэтому любой новый российский лидер, стыдливо отводя глаза, будет говорить что "Крым не бутерброд". И одновременно этому новому лидеру и ради нормализации отношений России с внешним миром, и по запросу самого российского общества, как обычно, "прозревшего" после Путина, придется добиваться улучшения отношений с Украиной. А в Украине этого нового "друга и брата" будут спрашивать: чей Крым? И ни один украинский лидер не сможет пойти ни на какое улучшение отношений с Москвой, не столкнувшись с мощной оппозицией и противостоянием внутри страны. Это уже будет история не про российско-украинские отношения, а про саму Украину.

Есть ли выход из этого тупика? Тупики для того и конструируются, чтобы из них не было выхода. Каким может быть выход для двух государств, одно из которых оккупирует территорию другого и считает оккупированную территорию своей частью? Либо отказ оккупанта от оккупированной территории, либо вечное противостояние, либо исчезновение одного из противоборствующих государств с политической карты мира. Никаких других ответов история еще не давала.

Прекраснодушным мечтателям, которые продолжают думать, что с новой прекрасной Россией можно будет просто договориться без всяких проблем и для Москвы, и для Киева, и для самих жителей Крыма, я еще раз напомню, что путинская Конституция запрещает даже саму возможность начала консультаций о таких договоренностях.

Ловушка захлопнулась.

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Источник:graniru.org
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