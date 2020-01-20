Чудные новости приходят из России. Оказывается, к конституционному перевороту, который реализует Путин, привлекли ряд персонажей известных своей антиукраинской позицией. Это и всем известный Захар Прилепин, призывающий бороться с "украинством" путем уничтожения детей.

Но есть еще и другой, не менее интересный персонаж. Это Богдан Безпалько. В интервью российским СМИ он рассказывает, что в новую конституцию РФ "имени Путина" надо включить приоритет (!) русского языка, русского народа. И даже "право на воссоединение всего русского мира" - то есть присоединение к РФ любого региона Украины, Беларуси, Казахстана и других стран.

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Кто же он такой?

Безпалько родом из Украины, но закончил МГУ и там же стал заниматься украинской темой. Правда, своеобразно - зачищая в России все украинское.

Сначала его устроили в Библиотеку украинской литературы (БУЛ) в Москве замом. И результатом ее работы стала ликвидация этого учреждения.

А директора Наталью Шарину, которая опиралась и вступила в прямой конфликт с Безпалько (и еще одним украинофобом Сокуровым) - просто посадили на пару лет.

Занятно, что широкую известность получил факт, когда Шарина поймала Безпалько на просмотре порно на рабочем месте. И он пошел на нее в рукопашную. За что Шарина подала на него в суд и его даже обьявили в розыск. Но Безпалько нашелся... на заседании у Путина в Кремле!

Стало очевидно, что Безпалько открыто покрывают в Кремле/Лубянке и он чихать хотел на закон.

Потом под Безпалько попытались объединить украинские организации России, создав специально под него (закрытое перед этим российскими властями) ФНКА ОУР (федеральную национально-культурную автономию украинцев России). Украинцы России эту гэбэшную разводку просчитали и отрыто заявили об этой спецоперации.

Так что у такой "чудной" кампании выйдет ооочень интересная российская конституция...

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