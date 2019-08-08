"Любит пошутить": одиозный священник РПЦ оправдался за "разговор" с Дарвином

Скандальный священник РПЦ Всеволод Чаплин оправдал своего коллегу, протоиерея Артемия Владимирова, назвав его заявление о разговоре с автором теории эволюции Чарльзом Дарвином шуткой.

Так, в эфире росТВ Владимиров утверждал, что, находясь в Вестминстерском аббатстве (Великобритания), где похоронен Дарвин, якобы разговаривал с ним. Последний, по словам российского священника, раскаивается из-за своей теории.

"Надо, конечно, разобраться, не фейк ли это", – прокомментировал Чаплин высказывание коллеги, передает osnmedia.ru.

Священник РПЦ добавил, что "православие знает примеры" разговоров живых людей с умершими, например, с духами усопших святых, но Дарвин не является таковым.

Всеволод Чаплин Соцсети

"Если это не фейк, если это действительно было сказано, то это могло быть сказано только в шутку. Конечно, православный человек не может подобного рода вещи говорить всерьез", – сказал он.

Чаплин отметил, то знает Владимирова в течение примерно 30 лет."Я знаю, что это человек, который любит пошутить. Особенно, перед детской или молодежной аудиторией", – оправдал его церковник.

Артемий Владимиров Соцсети

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