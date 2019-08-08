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"Любит пошутить": одиозный священник РПЦ оправдался за "разговор" с Дарвином

1.1т Читать материал на украинском

Скандальный священник РПЦ Всеволод Чаплин оправдал своего коллегу, протоиерея Артемия Владимирова, назвав его заявление о разговоре с автором теории эволюции Чарльзом Дарвином шуткой.

Так, в эфире росТВ Владимиров утверждал, что, находясь в Вестминстерском аббатстве (Великобритания), где похоронен Дарвин, якобы разговаривал с ним. Последний, по словам российского священника, раскаивается из-за своей теории.

"Надо, конечно, разобраться, не фейк ли это", – прокомментировал Чаплин высказывание коллеги, передает osnmedia.ru.

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Священник РПЦ добавил, что "православие знает примеры" разговоров живых людей с умершими, например, с духами усопших святых, но Дарвин не является таковым.

Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин

Соцсети

"Если это не фейк, если это действительно было сказано, то это могло быть сказано только в шутку. Конечно, православный человек не может подобного рода вещи говорить всерьез", – сказал он.

Чаплин отметил, то знает Владимирова в течение примерно 30 лет."Я знаю, что это человек, который любит пошутить. Особенно, перед детской или молодежной аудиторией", – оправдал его церковник.

Артемий Владимиров

Артемий Владимиров

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на яхте главы РПЦ патриарха Кирилла заметили компанию молодежи, в том числе почти обнаженную девушку в бикини. В Российской православной церкви отреагировали на инцидент.

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Персона
Всеволод Чаплин
Место
Россия
Теги
РПЦ религия скандалы Новости России
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Любая религия - это опиум для народа...
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Mak Alex
Mak Alex
Розкажино більш детально- з яким це ти померлим розмовляв сектант.
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Петришин Роман
Петришин Роман
Фейк - це рпц, якщо такі «священики» там присутні, напевно їх там 90%.
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