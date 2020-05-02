Ляшко "стал" героем России!
Это адский ад! Ужас. Фу невозможное. Вся страна на карантине, а вот этот ресторан работает. Потому что он "блатной". Его хозяин близок к правящей партии. К президенту! Стыд. Позор. Свинство! - возмущен ведущий телеканала Россия-1 Владимир Соловьев.
Вот прямо с этого начинает свою программу.
Чего еще можно было ждать от такого президента?!
Вот этого!!
Ну президент ясен пень украинский.
Ресторан тоже.
И правящая партия.
И карантин.
Все украинское.
Своего похоже опять ничего.
Ни президента. Ни карантинов. Ни ресторанов.
Украина вернулась в рос. ток-шоу на лидирующие позиции.
Дорогие россияне. Это очень. Очень. Очень плохой симптом. Коронавируса. Вот как увидите что начали с Украины? Значит плохие цифры пошли вверх.
UPD. Похоже все запущено до такой степени, что уже даже Олег Ляшко стал героем России. "Мне понравилось, как Ляшко отреагировал, - одобрительно излагает Соловьев. - Взял и замуровал этот ресторан! Молодец!" Могу представить, если бы какой-нибудь местный мститель замуровал ресторан путинского повара Пригожина, какую меру наказания назначил бы ему Соловьев-Вышинский:))