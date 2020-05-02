Это адский ад! Ужас. Фу невозможное. Вся страна на карантине, а вот этот ресторан работает. Потому что он "блатной". Его хозяин близок к правящей партии. К президенту! Стыд. Позор. Свинство! - возмущен ведущий телеканала Россия-1 Владимир Соловьев.

Вот прямо с этого начинает свою программу.

Чего еще можно было ждать от такого президента?!

Вот этого!!

Ну президент ясен пень украинский.

Ресторан тоже.

И правящая партия.

И карантин.

Все украинское.

Своего похоже опять ничего.

Ни президента. Ни карантинов. Ни ресторанов.

Украина вернулась в рос. ток-шоу на лидирующие позиции.

Дорогие россияне. Это очень. Очень. Очень плохой симптом. Коронавируса. Вот как увидите что начали с Украины? Значит плохие цифры пошли вверх.

UPD. Похоже все запущено до такой степени, что уже даже Олег Ляшко стал героем России. "Мне понравилось, как Ляшко отреагировал, - одобрительно излагает Соловьев. - Взял и замуровал этот ресторан! Молодец!" Могу представить, если бы какой-нибудь местный мститель замуровал ресторан путинского повара Пригожина, какую меру наказания назначил бы ему Соловьев-Вышинский:))

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