"Львов – Европе, а Киев – нам": в РФ пригрозили захватить Украину после "нормандского саммита"

В России пригрозили захватом Украины, если конфликт на Донбассе не будет урегулирован по "формуле Штайнмайера".

Об этом в Twitter сообщил одиозный российский политик Владимир Жириновский.

"Сегодня – нормандский саммит. Пусть Украина знает: если вопрос с "ДНР" и "ЛНР" не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придется решать по формуле Молотова-Риббентропа. А это окончательный раздел: европейцы входят во Львов, а мы войдем в Киев и покончим там с анархией", – говорится в сообщении в сети.

Кремль

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов четырех стран в "нормандском формате" в Париже является дипломатическим наступлением Украины.

При этом журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предупредил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе.

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