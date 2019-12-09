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9 декабря • обновлено в 14:51
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"Львов – Европе, а Киев – нам": в РФ пригрозили захватить Украину после "нормандского саммита"

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В России пригрозили захватом Украины, если конфликт на Донбассе не будет урегулирован по "формуле Штайнмайера".

Об этом в Twitter сообщил одиозный российский политик Владимир Жириновский.

"Сегодня – нормандский саммит. Пусть Украина знает: если вопрос с "ДНР" и "ЛНР" не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придется решать по формуле Молотова-Риббентропа. А это окончательный раздел: европейцы входят во Львов, а мы войдем в Киев и покончим там с анархией", – говорится в сообщении в сети.

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Кремль

Кремль

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов четырех стран в "нормандском формате" в Париже является дипломатическим наступлением Украины.

При этом журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предупредил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Теги
нормандский формат Новости России Россия - страна-агрессор Формула Штайнмайера
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Комментарии
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
это жирчмо еще не падохло?
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2
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Махно Володимир
Махно Володимир
а зал-упой по губам русским не провести, по методу хофнера-уджурбаева?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а шо делать? декоммунизация Украины неизбежна...
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