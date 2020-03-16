В РФ прокомментировали заявление Лукашенко о тяжелой ситуации с коронавирусом

К заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко о тяжелой ситуации с коронавирусом в России и сокрытии реального количества заболевших от общественности стоило бы прислушаться.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров. По его словам, Лукашенко – весьма информированный человек, в том числе и в российских делах.

"Единственное, что я могу сказать, что господин Лукашенко, как мне кажется, весьма информированный человек, включая российские дела. Поэтому к нему стоит прислушаться", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия закрыла границу с Белорусью для перемещения граждан в связи с карантинными мероприятиями на фоне ситуации с распространением коронавируса. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко с возмущением воспринял такие ограничительные действия правительства соседнего братского государства. По официальным данным, на коронавирус в России заболело 93 человека.

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