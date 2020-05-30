"Лукашенко щелкнул Путина в нос": Зубов пояснил, почему парад Победы в Москве не отменят

Проведя парад Победы 9 мая, вопреки пандемии коронавируса, президент Беларуси Александр Лукашенко фактически "щелкнул в нос" президента РФ Владимира Путина, который перенес празднования.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов. "У него эти парады – идея-фикс. Он просто не может этого терпеть. Видимо, Путин внутренне глубоко травмирован тем, что Лукашенко щелкнул его в нос", – предположил он.

Политик заметил, что Путин "поддался убеждениям врачей", которые рекомендовали не проводить парад 9 мая из-за эпидемии COVID-19. "А вот Лукашенко не поддался, катастрофы в Беларуси не произошло, значит, его обдурили и надо всё это делать", – пояснил Зубов логику Путина.

Президент РФ не может отменить парад Победы

Полную версию блиц-интервью Андрея Зубова скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня. Парад на 9 мая отменили еще в апреле в связи с пандемией коронавируса.