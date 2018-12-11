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''Лучше в Кремль завезите'': в России взбунтовались из-за ''оккупации'' Китаем

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Жители российского Омска вышли на протесты, потому что под городом строят поселение для рабочих из Китая.

Соответствующее видео издания Znak.com распространил в своем Twitter блогер Михаил Голуб, отметив, что "Омичи не хотят жить в Китае", (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Так, под городом начали строительство маленького городка для пяты тысяч китайских рабочих. Непосредственное соседство и тот факт, что граждане соседней страны будут работать на местном нефтеперерабатывающем заводе, буквально взбесили местных жителей.

"Что происходит с моей страной? Какие-то сволочи продали наше государство, отдали наш народ, земли, и мы теперь рабы. Эти китайцы едут целыми фургонами, целыми поселками. Сдали нас с потрохами, как баранов, как овец, которые ничего не знают", – пожаловалась со слезами местная жительница.

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"В Кремль завести три тысячи китайцев, гораздо более грамотных. Посмотрите, как они подымают свою страну. Они пытаются у нас что-то захватить. А наши раздают. Итак может проще завести уже топ-менеджеров китайских", – также предложил житель.

В сети посмеялись над жалобами россиян на граждан Китая, особенно если учесть тот факт, что РФ отжала украинских Крым.

"Зато Крым ваш, черти полосатые! Вот сто процентов, что большинство из этих лохов кричали ура, когда отжимали Крым, Бомбили Донбасс! А сейчас китайцы им не нравятся в Сибири! Как можно целой страной взять и е**нуться", "Интересно, это население знает хоть что-то о бумерангах", "Заслужили", "Быстрыми темпами восстанавливается историческая справедливость", – написали в сети.

''Лучше в Кремль завезите'': в России взбунтовались из-за ''оккупации'' Китаем
''Лучше в Кремль завезите'': в России взбунтовались из-за ''оккупации'' Китаем
''Лучше в Кремль завезите'': в России взбунтовались из-за ''оккупации'' Китаем
''Лучше в Кремль завезите'': в России взбунтовались из-за ''оккупации'' Китаем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Китай уже давно угрожает территориальной целостности России.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияОмск
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Галицький Данило
Галицький Данило
Во, во и я о том же, только не как баранов, а БАРАНОВ СО СНЯТЫМИ ШКУРАМИ! Да вы алкашня китайцам в зуб не нужны, разве шо в зоопарк как експонат или на подкормку усурийским тиграм и те побрезгуют, даже животные знают о вреде пищи пропитанной стекломоем. Слава Вальдэмару Адольфовичу Путлеру-Хуйлу! Кацы, ВАМКРЫШ! СИБИРЬ НАСА! ПУТЛЕР ВАСА!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
"написали в сети". Сами написали, сами перепостить. Смешные у вас перемоги, хохлы))
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЭЙ РЮЦЬКЕ БЫДЛО ГДЕ ВЫСЕРЫ ? БОИТЕСЬ ПРО ПОЛ ПАРАШИ ОТДАННОЙ КИТАЮ СЛОВО СКАЗАТЬ , АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕФЕРЕНДУМ ПРОВЕЛА И ВСЕ ЖИТЕЛИ 100% ЗА КИТАЙ ПРОГОЛОСОВАЛИ , ТАМ СЕЙЧАС КИТАЙ ПОЛНОСТЬЮ РУКОВОДИТ , ОДЕРЖЫМИЙ ХУЙЛО УКРАИНОЙ ПОЛ ПАРАШИ ПРОСРАЛ ---ХА-ХА-ХА КРЫМНАШ ГРОБ ПАРАШИ !
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