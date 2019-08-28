"Лучше, чем 10 лет назад": СМИ раскрыло секрет молодости Путина

Президенту России Владимиру Путину в 66 лет удается быть в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, спорту и отказу от алкоголя.
Такое мнение высказал автор материала в испанском издании El Mundo, написала Lenta.ru. Он считает, что сейчас лидер РФ выглядит лучше, чем 10 лет назад.
Журналист отметил, что Путин — "самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль", и добавил, что президент России – поклонник хоккея, он обладает восьмым даном по дзюдо, любит плавание и пешие прогулки.
Президент России Владимир Путин
Liga.net/News One
Путин занимался восточными единоборствами более 50 лет, получил звания мастера спорта по дзюдо и самбо, а также черный пояс по карате.
Автор материала обратил внимание и на его стиль, написав, что лидер России предпочитал костюмы Kiton и Brioni.
В это же время Путина неоднократно разоблачали в использовании двойников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Еще в 2018 году российских пользователей озадачило видео президента России Путина с патриархом Кириллом. По их мнению, на публику вышел "неподготовленный двойник".
Позже они опять встревожились из-за еще одного видео с президентом РФ. Пользователи увидели в нем двойника политика.
Позже Путина снова заподозрили в этом же: во время рабочего визита на Финский залив внешность лидера России кардинально менялась.
Еще раз президента РФ уличили в использовании двойника, когда рост второго не соответствовал росту Путина.
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