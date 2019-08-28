"Лучше, чем 10 лет назад": СМИ раскрыло секрет молодости Путина

Президенту России Владимиру Путину в 66 лет удается быть в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, спорту и отказу от алкоголя.

Такое мнение высказал автор материала в испанском издании El Mundo, написала Lenta.ru. Он считает, что сейчас лидер РФ выглядит лучше, чем 10 лет назад.

Журналист отметил, что Путин — "самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль", и добавил, что президент России – поклонник хоккея, он обладает восьмым даном по дзюдо, любит плавание и пешие прогулки.

Президент России Владимир Путин Liga.net/News One

Путин занимался восточными единоборствами более 50 лет, получил звания мастера спорта по дзюдо и самбо, а также черный пояс по карате.

Автор материала обратил внимание и на его стиль, написав, что лидер России предпочитал костюмы Kiton и Brioni.

В это же время Путина неоднократно разоблачали в использовании двойников.

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