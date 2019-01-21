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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Лучше бы россияне своих солдат по болотам собрали...

2.6т

Из Абсурдистана.

Шойгу по блату прикупил старые советские танки Т34 в Лаосе. Говорят, 30 штук уже прибыли в Россию. Спрашивается - зачем? Все с боекомплектом, в полной боевой готовности. Если для музея, то сколько ж их надо? Если для исторических парадов, то как бы в России их осталось более, чем достаточно. Фильмы про войну снимать... Но их уже и так невероятное количество и качество убогое последнее время - смотреть не хочется.

Лучше бы россияне своих солдат по болотам собрали...

Не понимаю... И наверное, надо собрать ещё и уцелевшие исторические телогрейки тех лет для полного ощущения победы?

А может лучше привести в порядок все разбитые кладбища и собрать кости солдат, которые до сих пор по лесам и болотам лежат, похоронить по-человечески и почести отдать, вместо этого металлолома?

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Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
Российская военная угроза
Персона
Сергей Шойгу
Место
Россия
Теги
Новости Россиивоенная техника
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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