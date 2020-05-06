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6 мая • обновлено в 22:59
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Ложь продолжается: в России скрывают статистику по коронавирусу

28.5т

Врать до последнего и скрывать правду, для России – генетическое кредо. Так было всегда, вне зависимости от названия этой страны, или политического строя. Будь-то Российская Империя или СССР. Будь-то голод в Поволжье, голодомор в Украине, война против Финляндии, взрыв в Чернобыле, вторжение в Украину или множество других событий.

И эпидемия коронавируса в очередной раз показала, насколько далеко российские власти готовы заходить, чтобы до конца не раскрывать правду об эпидемиологической ситуации в стране. Но, обо всём по порядку.

Итак, правительство Якутии подтвердило факт заражения коронавирусом на Чаяндинском месторождении “Газпрома” более 3 тысяч сотрудников.

Но, казалось бы, какие теперь могут быть претензии, ведь о вспышке вчера, 5 мая, на совещании при участии вице-премьера Алексея Колодезникова говорили открыто и официально. В частности, было сообщено, что 168 работников месторождения размещены в больницах Якутска, Ленска, Мирного, Ноябрьска и Омска, 600 работников распределены по больницам Башкирии, а в Омск и Волгоград отправлены 150 работников с COVID-19. Остальных распределят по лечебным учреждениям в 20 регионах страны.

И вправду – ноль претензий. Ну да, когда появилось первое сообщение о более чем 3,5 тыс заболевших вахтовиков на Чаяндинском месторождении от заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабакиной, то его тут же потёрли. А масштабные протесты самих вахтовиков, возмущенных условиями труда и вспышкой заболеваемости, называли выдумками всяких там блогеров и паникеров-либералов… Но в итоге ошибку признали, верно ведь? А вот и нет.

Согласно сегодняшним данным по выявлению новых случаев коронавируса за сутки в России диагностировано 10 559 новых заражений. Но важно понимать другое. В статистике по Республике Саха (Якутия) количество новых зараженных – 17, что явно не соответствует 3,5 тыс.

Но, возможно, вахтовики с Чаяндинского месторождения, не будучи все как один жителями Якутии, были в этой статистике распределены по своим родным регионам? И тоже нет – ведь если бы было так, то количество зараженных подскочило бы на 3,5 тыс человек. А так изменение со вчерашним днём 10 102 составило всего 457 человек.

Ложь продолжается. И эта ложь порождает беспечность. Ведь на фоне пропаганды дня Победы, ожидается, что майские праздники станут катализатором ещё более масштабной вспышки коронавируса в России. Но, стоит ли за это переживать, когда тебя окружает приемлемая, успокаивающая ложь. Правда, порою с летальным исходом. Хотя, даже летальные исходы от коронавируса Россия корректирует в угоду успокаивающей пропаганды, сводя смертность от COVID-19 до невероятных менее 1%, который месяц подряд.

Кстати, о ситуации на Чаяндинском месторождении таки сообщили федеральные СМИ. В частности, РИА “Новости” заикнулось о выявлении 246 случаев COVID-19…

Ложь продолжается.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Корона наш! (с)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Плевать на этих лаптеногов!
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Московия ведь изначально сеяла рожью, а жила ложью... Так и продолжает.
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